Суд арестовал экс-нардепа Крючкова и установил залог семь миллионов гривен

Суд обязал Крючкова сдать загранпаспорта, если он выйдет из СИЗО под залог, на него наденут электронный браслет

Дмитрий Крючков Фото: Макс Левин.

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, экс-председателя правления ЧАО "ХК "Энергосети" Дмитрию Крючкову в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой залога в размере 7 млн грн

После более чем 4-х часов пребывания в совещательной комнате судья Максим Вишняк вынес решение, которым частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП.

"Применить к Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО сроком на 45 суток. Срок содержания под стражей Крючкова считать с момента его задержания с 18.04 15 апреля. Срок действия постановления заканчивается 29 мая. Определить залог 7 млн 11 тыс. грн", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, суд обязал Крючкова сдать загранпаспорта в случае внесения им залога, а также, если он выйдет из СИЗО под залог, на него наденут электронный браслет.

Данное решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней.

Антикоррупционная прокуратура просила суд избрать ему арест и залог более 340 млн гривен.

Как сообщалось, в Германии выпустили из тюрьмы экс-нардепа, подозреваемого в многомиллионных хищениях. По данным немецкой прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тысяч евро. Кроме того, в прокуратуре сообщили, что украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии.

Напомним, задержание Дмитрия Крючкова в Германии произошло 14 апреля. Как известно, в 2016 году экс-нардеп был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании Запорожьеоблэнерго, в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО Запорожьеоблэнерго и ГП Энергорынок нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

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