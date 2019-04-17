Суд арестовал экс-нардепа Крючкова и установил залог семь миллионов гривен
Суд обязал Крючкова сдать загранпаспорта, если он выйдет из СИЗО под залог, на него наденут электронный браслет
Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, экс-председателя правления ЧАО "ХК "Энергосети" Дмитрию Крючкову в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой залога в размере 7 млн грн
После более чем 4-х часов пребывания в совещательной комнате судья Максим Вишняк вынес решение, которым частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП.
"Применить к Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО сроком на 45 суток. Срок содержания под стражей Крючкова считать с момента его задержания с 18.04 15 апреля. Срок действия постановления заканчивается 29 мая. Определить залог 7 млн 11 тыс. грн", - говорится в постановлении суда.
Кроме того, суд обязал Крючкова сдать загранпаспорта в случае внесения им залога, а также, если он выйдет из СИЗО под залог, на него наденут электронный браслет.
Данное решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней.
Антикоррупционная прокуратура просила суд избрать ему арест и залог более 340 млн гривен.
Как сообщалось, в Германии выпустили из тюрьмы экс-нардепа, подозреваемого в многомиллионных хищениях. По данным немецкой прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тысяч евро. Кроме того, в прокуратуре сообщили, что украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии.
Напомним, задержание Дмитрия Крючкова в Германии произошло 14 апреля. Как известно, в 2016 году экс-нардеп был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании Запорожьеоблэнерго, в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО Запорожьеоблэнерго и ГП Энергорынок нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.
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