На месте разведения войск в Золотом заметили депутата Госдумы: в Раде готовят обращение в СБУ

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Нардеп от партии "Европейская Солидарность", бывший первый вице-спикер Ирина Геращенко намерена обратится в Службу безопасности Украины из-за появления на месте разведения войск в Золотом на Донбассе депутата Госдумы России. Об этом Геращенко написала у себя в Facebook.

"Теперь в Золотое, нарушая украинскую границу, незаконно, не через определенные пограничные пункты пересечения, а через оккупированные Россией территории, приезжает "ревизор" из Госдумы. Он еще не повесил триколор в Золотом?", – написала она, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что в Золотое приезжал российский депутат.

Геращенко заявила, что готовит "запрос в СБУ, что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей Армии?"

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"Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД (Министерства иностранных дел) на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь не скрываясь лазили россияне? И значит ли это, что депутаты ВР так же уже могут ходить с инспекцией по позициям боевиков. Надо немедленно сформировать группу депутатов, и поедем", - добавила она.

Ранее командир оперативно-тактической группировки "Север" генерал Олег Микац заверил: в районе разведения сил в Золотом уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

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Как рассказал начальник штаба отдела стратегических коммуникаций полковник Дмитрий Бородавко, в зоне безопасности в селе Катериновка, где состоялось разведение, есть 86 дворов, в них живут 150 местных жителей, из них семеро детей.

По его словам, никто не заявлял о намерении покинуть село. Сейчас здесь полиция и районная власть обеспечивают людей своевременно хлебом, дежурит скорая помощь.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Изначально процесс должен был начаться 7 октября, но боевики неоднократно срывали старт.

Следующий этап разведения – на участке в районе Петровского. Однако, как уже сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, здесь ситуация может затянуться, поскольку боевики уже сорвали семидневный срок без обстрелов, необходимый для начала отведения войск.

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