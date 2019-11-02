В Золотом отменят ограничения на перемещение

По данным военных, в районе Золотого обстрелов не было на протяжении 12 дней

/ Фото: Радио Свобода

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в районе разведения сил в Золотом с 3 ноября будет отменен режим ограничений на перемещение. Об этом на брифинге сообщили представители командования ООС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Начиная с завтрашнего дня (3 ноября – Ред.) здесь можно будет свободно перемещаться – соответственно выполнять все мероприятия, которые необходимы как для местного населения, так и волонтеров, журналистов и других", – заявил командир оперативно-тактической группировки "Север" генерал Олег Микац.

Также он сообщил, что в этом районе уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

В свою очередь, руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации Александр Борщевский сообщил, что в 12:00 начнется разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационных сооружений.

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В дальнейшем намечено открыть в этом районе автомобильно-пешеходный контрольный пункт въезда-выезда.

Борщевский отметил, что СЦКК контролирует ситуацию с помощью четырех видеокамер, обеспечено также круглосуточное дежурство офицеров СЦКК для контроля, и ведется видео-фотофиксация сотрудниками.

Как заявил начальник штаба отдела стратегических коммуникаций полковник Дмитрий Бородавко, в зоне безопасности в селе Катериновка, где состоялось разведение, есть 86 дворов, в них живут 150 местных жителей, из них семеро детей.

По его словам, никто не заявлял о намерении покинуть село. Сейчас здесь полиция и районная власть обеспечивает людей своевременно хлебом, дежурит скорая помощь.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Изначально процесс должен был начаться 7 октября, но боевики неоднократно срывали старт.

Следующий этап разведения – на участке в районе Петровского. Однако, как уже сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, здесь ситуация может затянуться, поскольку боевики уже сорвали семидневный срок без обстрелов, необходимый для начала отведения войск.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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