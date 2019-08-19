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На переговорах с Нетаньяху Зеленский сравнил Голодомор с Холокостом

19 августа, 15:32

Президент просит Израиль признать голод 1932-1933 годов геноцидом

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится с официальным визитом в Киеве, за поддержку территориальной целостности Украины и призвал его страну признать Голодомор геноцидом.

"Я очень рад личному знакомству и приезду в Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Спасибо нашим партнерам за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крыма", – написал он на своей странице в Twitter.

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Помимо того, он призвал Иерусалим признать Голодомор геноцидом украинского народа.

"Чтя вечную память жертв Холокоста, жертвами которого стали более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать Голодомор актом геноцида украинского народа", – добавил он.

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Напомним, израильская делегация прибыла в Киев 18 августа. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину. Кроме того, он стал первым высокопоставленным иностранным лидером, который посетил Украину при президентстве Зеленского.

Визит Нетаньяху начался с возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату и памяти жертв Голодомора в Парке Вечной Славы. Позже Нетаньяху также устроили торжественный прием в Мариинском дворце: его встречал Зеленский и почетный караул. Также сыграли гимны обоих государств.

Сейчас украинский президент и израильский премьер проводят переговоры, на которых договорились расширить Cоглашение о зоне свободной торговли между странами на сферу услуг. Они также обсудили вопрос участившихся отказов во въезде украинцам в Израиль.

Кроме того, Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль с ответным визитом.

Визит израильского премьера в Украину является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

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Израиль голодомор Зеленский геноцид холокост Нетаньяху агрессия в отношении Украины

Источник: Сегодня

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