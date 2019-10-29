На переговорах в Минске готовят масштабный обмен пленными – Сайдик

Представитель ОБСЕ заявил о серьезной работе по вопросу обмена

Фото: СММ ОБСЕ

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске идет серьезная работа по подготовке масштабного обмена пленными.

Об этом по итогам заседания 29 октября заявил специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик, сообщает Белта.

В частности, он заверил, что "идет очень серьезная работа" и готовится большой обмен пленными.

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Отметим, что следующее заседание в Минске запланировано на 12 ноября.

Напомним, в штабе Объединенных сил подтвердили начало отвода войск в районе Золотого, который начался сегодня в 12:00. Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев сообщил, как и в какой период будет проводиться разведение сторон в поселке Золотое.

Ранее мы сообщали о том, что на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске 15 октября, стороны вновь высказали приверженность началу процесса разведения сил в районе Петровского и Золотого. Однако представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик констатировал, что отвод войск пока невозможен.

Напомним, "Сегодня" ведут текстовый онлайн по разведению сил на Донбассе, публикуя все подробности.

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