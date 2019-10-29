Как будут отводить войска в Золотом: в ООС сообщили подробности

Украинские войска и силы боевиков приступили к демилитаризации Золотого и отступят на километр

/ Фото: AFP

На Донбассе началось зеркальное разведение сил в районе населенного пункта Золотое. Войска сторон будут отведены от ныне занимаемых позиций на километр.

Об этом рассказал в комментарии УНИАН начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

По его словам, на разведение сил в Золотом отводится не более 30 дней.

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"Отводится с обеих сторон на один километр от позиций, ранее занятых. Процесс разведения продолжается в течение 30 суток, там есть определенные участки и определенные дни для кого, когда и что разводится, когда отходят силы и средства", – сообщил Агеев.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, что изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

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Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В последующие дни в этом районе, но за пределами участка отвода войск, также были вооруженные провокации. Кроме того, украинская сторона в СЦКК сообщила, что 28 октября боевики пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4. Как рассказывал глава МВД Арсен Аваков, добровольцы, находящиеся в Золотом, подтвердили, что была стрельба и, возможно, работала диверсионная группа противника.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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