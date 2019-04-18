"Надо бить в ответ, а не подставлять щеку", – Ляшко жестко отреагировал на эмбарго России

По мнению Ляшко, украинская власть должна безотлагательно и жестко реагировать

Олег Ляшко. Фото: Facebook Osman Karimov.

Лидер Радикальной партии требует введения эмбарго на экспорт сырья и импорт готовой продукции в РФ. Так политик отреагировал на решение российского правительства об ограничении Россией ввоза ряда украинских товаров и запрета экспорта нефти и нефтепродуктов. О том, какими должны быть встречные действия Украины, Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Считаю, что украинская власть должна безотлагательно и жестко реагировать! Как минимум ввести адекватные меры: эмбарго на экспорт сырья в РФ; эмбарго на импорт готовой продукции из РФ (по крайней мере, той, что производится или может производиться в Украине). Соответствующие перечни товаров должны быть оперативно согласованы правительством с ассоциациями производителей и отраслевыми экспертами", – подчеркнул Олег Ляшко.

По его словам, команда Радикальной партии готова предоставить в этом поддержку и всестороннее содействие.

Кроме того, по мнению Ляшко, парламент должен вернуться к рассмотрению инициированного им закона о национализации имущества страны-агрессора.

"Когда тебя бьют под дых – надо не вторую щеку подставлять, а ударить в ответ, потом еще раз, потом еще раз сильнее!", – убежден Олег Ляшко.

Ранее Ляшко рассказал, как можно снизить цену газа для украинцев. Украина должна отказаться от импортного газа, говорит политик.

Также мы писали, что Ляшко обвинил ПАСЕ в потакании России. Украинский нардеп считает, что евродепутаты продали все на свете, чтобы вернуть Россию обратно в ПАСЕ.

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