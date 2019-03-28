Олег Ляшко: "За что меня любят пенсионеры? Я им давление стабилизирую!"

Известный политик — о том, как изменить экономическую политику страны, какой должна быть минимальная зарплата украинцев, как вернуть людей и жизнь в села, и о том, когда Украина будет действительно готова к рынку земли

Олег Ляшко. Политик говорит, что на встречах с людьми многие стараются к нему прикоснуться и называют Кашпировским.

Олег Ляшко: "За что меня любят пенсионеры? Я им давление стабилизирую!" Корчинский Александр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bd3/9ac/5c9bd39ac8d92.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bd3/9ac/5c9bd39ac8d92.png 2019-03-28T07:10:00+02:00 Политика Известный политик — о том, как изменить экономическую политику страны, какой должна быть минимальная зарплата украинцев, как вернуть людей и жизнь в села, и о том, когда Украина будет действительно готова к рынку земли

— Олег Валерьевич, за последнее время вы на "ляшкобусе" объездили, наверное, каждый уголок страны. Несмотря на напряженный график, выглядите очень бодро. Откуда черпаете энергию?

— Я заряжаюсь от людей: когда общаюсь, когда меня люди целуют, обнимают, они передают свою энергию, а я им — свою. Когда у дедушки или бабушки давление 220, то они берут меня за руку, сразу давление 120/80. У меня спрашивают: за что меня любят пенсионеры? Да вот за это и любят. Потому что я им давление стабилизирую (улыбается. — Авт.).

А еще им и пенсию надо поднять, женщинам — снизить до 55 лет пенсионный возраст, навести порядок в стране, стабилизировать цены на продукты и лекарства…

— Цены действительно скачут. Но стоит ли прибегать к их искусственному регулированию — вопрос спорный. Не приведет ли госрегулирование цен к дефициту продуктов?

— У нас сегодня грабят людей и рассказывают, что это свободный рынок. Это не рынок, а хаос и бардак!

В Германии, например, ограничивают наценку на торговлю медикаментами, и если фармацевты нарушают это требование, их лишают лицензии. За фальшивые лекарства на 15 лет сажают.

Я считаю, что государство должно выполнять свои функции. Когда в Украине продают паленую водку, гнилую шаурму, мел вместо таблеток, травят десятки людей, то за это должно отвечать государство. Почему лекарства в Украине в 5 раз дороже, чем в соседних Польше или Беларуси?

Должен быть контроль за ценообразованием, чтобы цены были не выше, чем в соседних странах. Я не предлагаю ничего нового, кроме тех методов, которые работают в Европе.

— Людей продолжает волновать и рост тарифов, особенно на фоне сумасшедших зарплат в "Нафтогазе". Ваше мнение?

— Мое мнение знают уже все — от бабушек до премьера. Вся страна видела, как я приходил на заседание Кабмина и требовал не продолжать контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым. Приводил 84-летнюю пенсионерку на костылях — одну из тех, кого власть обделила субсидиями. Хотя обещали, что защитят всех…

Я продолжаю добиваться возвращения 1,4 млрд грн премии Коболева и Ко в госбюджет, снижения зарплат всех чиновников, судей, прокуроров.

Разница между средней и максимальной зарплатой в стране должна быть не более чем в 5—10 раз, а не в 100 раз, как сейчас.

Кроме того, чиновники и обычные люди не должны платить одинаковые отчисления в бюджет. Тех, кто получают минималку, нужно освободить от налогов, чтобы власть не наживалась на самых бедных. А вот порог дохода в 50 тысяч гривен, после которого налоги не платятся, нужно отменить. Медсестра с зарплатой 4200 гривен и миллионер Коболев не должны платить одинаковые налоги!

— В этой связи зарплаты, пенсии сограждан соответствуют ценам, инфляции, тарифам?

— Нет, конечно. Я считаю, что украинцы должны платить за "коммуналку" не более 15—20% дохода. Все, что выше, должно компенсировать государство субсидиями. В то же время цена на газ должна быть адекватной. После еще двух волн повышения к концу этого года украинцы будут вынуждены платить за газ 15 тысяч гривен за тысячу кубов — это неприемлемо даже для тех, кто получает зарплаты 10, 15, 20 тысяч гривен.

Поэтому я требую, с одной стороны, поднять минимальные зарплаты до 9000 гривен, а пенсии до 3000—4000 гривен. А с другой стороны — снизить цену на газ.

Первым делом нужно отменить постановление правительства о повышении цены на газ, вернуть субсидии всем нуждающимся и забрать космические зарплаты и премии у газовых чиновников.

Кроме того, нужно инвестировать в добычу своих энергоносителей, снижать рентную ставку. Чем больше мы будем добывать своего угля, газа, торфа, тем меньше будут тарифы и главное — наши люди будут работать и получать зарплаты. Поэтому я не дам платить миллиарды за американский уголь и российский газ.

Пустые рынки. Политик уверен: поднятие зарплат вернет покупателей

— Тарифы часто связывают с внешними займами, требованиями МВФ. Надо ли брать столько взаймы?

— Украинцы в состоянии соскочить с кредитной иглы и кормить всю Европу. А вместо этого нас превратили в доноров сырья и рабочей силы. Мы ходим с протянутой рукой за кредитами, потому что вместо продукции поставляем на экспорт металл, лес, зерно. В прошлом году, к примеру, вывезли почти 40 млн тонн зерна и заработали 3 миллиарда гривен. А могли заработать 30 миллиардов, если бы продавали булочки или макароны.

Нужно кардинально менять экономическую политику: давать дотации фермерам, снижать налоги на новое производственное оборудование, развивать промышленность, поддерживать нацпроизводителя. Это приведет к созданию сотен тысяч рабочих мест и привлечению миллиардов инвестиций.

Именно на это нацелен мой законопроект "Покупай украинское, плати украинцам", принятый в первом чтении. Мы должны предоставить приоритет при госзакупках своему производителю, бороться не только за внешний, но и за внутренний рынок для своих предприятий, делать госзаказы на вертолеты "Мотор Сичи", тракторы ХТЗ, херсонские комбайны, а не разбазаривать бюджетные деньги по всему миру.

Нужно разорвать все невыгодные для Украины контракты: нужно вести торговые войны за рынок Украины, его реанимацию, его восстановление. Потому что мы должны ставить во главу угла интересы украинцев, а не плясать под дудку наших международных "партнеров".

По моей инициативе была поднята пошлина на вывоз металлолома, чтобы заводы не испытывали дефицит сырья. И был введен мораторий на вывоз леса-кругляка, чтобы развивалась отечественная деревообработка, чтобы наш лес кормил украинцев. Когда промышленность будет развиваться, когда мы будем больше производить своего, то нам не нужны будут никакие кредиты, за которые от нас требуют мать родную продать.

— Людей очень волнует медицинское обслуживание. Удалась ли в Украине медреформа?

— А вы пробовали вызвать скорую с температурой 39? Или с высоким давлением? Не дай бог, конечно, чтобы вы заболели — при нынешнем руководстве Минздрава никто не приедет вас спасать. На Сумщине мужчина ногу себе сам отрезал, потому что не было денег на лечение и операцию. Вот вам вся медреформа.

Я требую обеспечить всех украинцев медстраховками, работающих — за счет предприятий, пенсионеров, детей — за счет государства.

Я добился введения программы "Доступные лекарства" и расширил ее на миллиард гривен препаратами для онкобольных. Потому что я хочу, чтобы украинцы были здоровыми и жили дольше. А что делает Минздрав? Закрывает больницы, ФАПы в селах, чтобы украинцев было меньше, чтобы забрать у них землю…

— Кстати о земле. Вы всегда выступали против продажи земли. И сейчас так считаете?

— Конечно. Украина будет готова к рынку земли лет через 50. Сегодня если разрешить ее продажу, то землю скупят иностранцы, транснациональные корпорации, латифундисты, а селян — тех, кто испокон веков работал на этой земле — сделают батраками.

Ко мне на встречах подходят люди, которые готовы продать пай за 300 долларов. Он должен стоить не 300 долларов, а 30 тысяч долларов! Но людей довели до того, что они продают все, что у них есть, чтобы расплатиться с долгами, полечиться. А что они оставят детям, внукам?

Земля — наше самое главное богатство, и она должна кормить людей. Я знаю, как это сделать. Для начала добьюсь окончательного принятия своих изменений к Конституции по земле, которые уже утвердил КС, — основой аграрного устройства страны будут фермерские хозяйства. Земля должна переходить по наследству от отца к сыну, чтобы не было махинаций. Потому нужно провести оценку земли, сделать электронный реестр участков, к которому будет свободный доступ у всех, чтобы не было коррупции. Те, кто все же захочет продать землю, — должны продавать ее государству, в специальный банк земли, откуда ее будут брать в аренду.

— Вы часто говорите о том, что нашу страну нужно сделать фермерской? Что для этого надо?

— Помимо изменений в Конституцию, я предлагаю ряд шагов для восстановления села. Чтобы в село вернулась жизнь, нужна инфраструктура, работа, школы, больницы. Чтобы селян не кошмарили рейдеры, не отбирали землю, имущество, я инициировал законопроект "Рейдерству стоп". Он предусматривает жесткую ответственность для "черных нотариусов" — до 15 лет тюрьмы.

В каждом селе, райцентре должны быть заводы — колбасный, молочный, хлебный, агропереработка.

Я инициирую программы поддержки фермеров — минимум 5000 гривен дотации на корову, компенсация 50% стоимости сельхозтехники украинского производства, доильный аппарат, холодильная установка за счет государства, спецрежим НДС.

Моя политика: чтобы было меньше свиней при власти и больше коров, кролей, курей, коз в селе.

— Известно, что много земляков уезжают на заработки. Больше половины молодых людей не видят будущего в Украине. Как это изменить?

— Дать молодежи уверенность в завтрашнем дне. Почему молодые люди боятся создавать семьи, заводить детей? Нет стабильной работы, достойной зарплаты, нет жилья.

Необходимо увеличить зарплаты, гарантировать первое рабочее место молодым специалистам, обеспечить каждому ребенку возможность получить профессию, дать доступные кредиты на квартиры для молодых семей под 2—3%. Чтобы украинцы не по съемным углам скитались, а имели свое жилье.

Надо увеличить помощь на рождение ребенка. Молодые мамочки жалуются мне, что на 800 гривен "детских" денег в месяц даже памперсы не купишь. Необходимо увеличить эту помощь в 10 раз. Когда молодые люди будут уверенно смотреть в будущее и твердо стоять на ногах, то они не будут искать лучшей жизни за границей, не будут бросать тут родителей, бабушек, дедушек.

К слову, помощь по уходу за больными родственниками, за людьми с инвалидностью также нужно увеличить до размера минимальной зарплаты и сделать так, чтобы она засчитывалась в стаж.

— В одном из интервью вы рассказывали нам, что много читаете. Какая книга сейчас лежит у вас возле кровати?

— Возле кровати? Разные книги. Постоянно лежат "Воспоминания" Черчилля, которые я перечитываю. Сейчас читаю "Тайны Третьего Рейха" о построении их организаций и спецслужб.

Я читаю много книг. Это у меня с детства. Когда другие ходили курить, я читал. Перечитал всю библиотеку в интернате, всю сельскую библиотеку, всю районную библиотеку. Каждую неделю ждал свежие газеты. Помните, как при советской власти говорили: "Правды нет и труд за 3 копейки", то я и "Труд" читал, и "Правду" читал, и сам туда писал.

— Я еще "Звезду" помню, была такая газета…

— "Звезда" была пионерская. "Огонек" был еще замечательный журнал, Виталий Коротич его издавал, там всякие расследования проводились. Оттуда я узнал о Солженицыне, о ГУЛАГе, о репрессиях. Как говорят, век живи — век учись. Сколько живу — столько и читаю. Когда человек перестает читать, он останавливается в своем развитии. Более того, еще назад возвращается к неандертальцам.

Подопечные. У Олега Ляшко 10 собак, трех он взял с улицы

— Как вы уживаетесь с таким количеством собак. Их число постоянно увеличивается. Сколько их у вас сейчас, 10?

— Видите палец? (показывает заклеенный пластырем палец на левой руке. — Авт.). Собаки покусали. Вообще они живут у меня мирно. Я хочу, чтобы украинцы так же мирно жили.

У меня 10 собак разных пород, разного возраста, но все они нормально ладят. Так и мы в Украине должны мирно жить. Уважать людей, уважать пенсионеров, уважать молодежь, ветеранов, уважать право выбора людей, за кого им голосовать, куда ходить, в какую церковь. Это все личное дело людей, государство не должно вмешиваться в этот вопрос. Нельзя заниматься политикой на церкви — я считаю это преступлением. Вспомните Крестовые походы, с чего они начинались — с религии.

Нам не надо внутреннего фронта, не надо этой вражды, пусть все идет естественным путем, пусть люди сами решают, где им быть, с кем им быть. Люди не дураки. Богу — Божье, а кесарю — кесарево, и пусть люди сами разбираются. Задача власти: чтобы все было мирно, чтобы экономика развивалась, а когда провоцируют противостояние, то это только против Украины.

— Как проходит ваше стандартное утро?

— Сегодня я встал в 5:30. У меня традиция: за час-полтора до выезда на работу обязательно погулять с собаками. С женой Роситой выгуливаем каждую собаку, с каждой общаюсь, глажу за ушком, кормлю — без этого не выхожу из дома.

Немного занимаюсь физкультурой с утра. Когда ты отожмешься несколько раз от пола, подтянешься, то появляется тонус, энергия, радость.

Потом с людьми общаюсь, тоже заряжаюсь от них, приезжаю домой в 23:00, еще летаю, могу и ночью работать. Я восстанавливаюсь от работы. Одна проблема: когда много выступаю перед людьми, то голос садится.

— Расскажите о вашей дочери: чем решился ваш спор с женой, на кого она больше похожа — на вас или на нее?

— Я в шутку говорю жене: "Ростик, все, что у Влады выше пояса, — мое, все, что ниже, — твое". Конечно, на меня похожа, очень умная, занимается спортом, хочет быть тренером по тхэквондо.

Учится в обычной киевской школе, а не где-то заграницей, как дети чиновников. Мы когда с Роситой обсуждали этот вопрос, то я твердо сказал: что я могу предложить украинским детям, какое образование, если наш ребенок не будет знать, что такое украинская школа, как там учиться, какие там проблемы.

Конечно, я хотел бы, чтобы мой ребенок учился в Великобритании, но еще больше я хотел бы, чтобы все украинские дети получили нормальные знания и могли себя реализовать в родной стране. Поэтому начинать нужно с себя, со своей семьи. Нужно, чтобы твои дети учились в наших школах, лечились в наших больницах, тогда будет нормальная медицина и нормальное образование в стране.

Семья. Часто шутят с Роситой, на кого больше похожа Влада

— Какие советы можете дать молодым людям, которые начинают с нулевых стартовых возможностей — без блата, богатых родителей. Как им достичь вершин?

— Главный совет: никогда не опускать руки, ставить перед собой цель и идти к ней. Ты можешь не дойти до цели, но чем дальше ты дойдешь, тем большего ты достигнешь. Вот главный совет, а все остальное — неважно.

Черчилль говорил: "Что такое победа? От поражения к поражению двигаться с оптимизмом". У меня в жизни было много поражений, и они меня только закаляли, стимулировали еще больше пахать, чтобы двигаться к новым победам.

Напомним, ранее стало известно, чтоЛяшко убежден, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам. "Где интересы украинских селян, когда у них нет денег купить, где интересы фермеров. Спросить фермеров, у них нет ни собственного капитала, ни оборотных средств, ни возможности взять доступные кредиты", – говорит он.

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АВТОР: Корчинский Александр Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.