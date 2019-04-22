"Народ решил – нужны перемены": в Германии оценили выборы в Украине

В первую очередь немецкие дипломаты и политики отмечают один важный момент в событиях в Украине

Эрнст Райхель. Фото: twitter.com/GermanyinUA.

После второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский уверенно побеждает своего оппонента Петра Порошенко. В Германии, в первую очередь, отмечают демократичность процесса.

Об этом пишет немецкое издание DW.

Так, посол Германии в Украине Эрнст Райхель отметил, что конкуренция на выборах была честной, хоть и временами жесткой.

"Самое важное – это были свободные выборы, а украинский народ смог решить, кто станет его президентом. Народ решил, что нужны перемены. Предвыборная гонка была жесткой и не всегда корректной, но это был открытый спор с сопоставимыми возможностями со всех сторон", – добавил Райхель.

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В свою очередь немецкий депутат Европарламента и наблюдатель на выборах в Украине Ребекка Хармс, которая еще недавно называла Зеленского "чистым листом" надеется, что победитель выборов успешно воспользуется выданным ему кредитом доверия. Также свободное проведение выборов она считает заслугой действующего президента Украины.

"На меня произвело большое впечатление, что Порошенко так быстро поздравил победителя Зеленского и признал итоги выборов", – сказала евродепутат.

Ребекка Хармс. Фото: facebook

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 8:20 22 апреля, Зеленский набирает 73,19% (12 160 694 голосов избирателей), у Порошенко – 24,48% (4 068 156). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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