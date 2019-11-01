НАТО не видит большой готовности России уйти с Донбасса – Столтенберг

Йенс Столтенберг в Раде. Фото: REUTERS/AP

Россия продолжает держать свои войска в Донбассе и в дальнейшем поддерживает сепаратистов, и не демонстрирует готовности оставить украинскую территорию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который недавно встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда".

"На Донбассе до сих пор есть российские силы, Россия управляет войсками, оказывает поддержку сепаратистам. И эта ситуация затянулась слишком задолго. Сейчас мы видим не так много готовности с российской стороны, вы абсолютно правы. Но это не уменьшает важность того, чтобы продолжать оказывать давление для достижения политического решения", – сказал Столтенберг.

Он также заявил, что в НАТО видят четкое стремление президента Владимира Зеленского восстановить усилия по поиску мирного политического решения.

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"Здесь нет гарантии успеха и не существует ни одного простого решения. Однако нет альтернативы тому, чтобы продолжать работать над мирным решением. Поэтому я приветствую новые инициативы и предложения президента Зеленского. Также я очень приветствую его усилия восстановить Нормандский формат и проверить, способен ли он помочь в этих усилиях", - сказал генсек.

Ранее в НАТО приветствовали инициативы по разведению сил на Востоке Украины, но отмечали, что Россия должна вывести все свои войска из Донбасса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском должно начаться 4 ноября. Он отметил, что разведение в Петровском откроет возможность для встречи "Нормандской четверки".

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26-го числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. При этом в ООС отрицают свои же данные и уверяют, что последний раз обстрел был зафиксирован еще 18 октября. В то же время украинская сторона в СЦКК зафиксировала обстрел боевиками мирных жителей в Золотом-4.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что для военных были заранее подготовлены запасные позиции, на которые они должны отойти. В свою очередь командующий ООС Владимир Кравченко рассказал, сколько продлится разведение сил возле Золотого.

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