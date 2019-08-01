В пресс-службе Зеленского информацию об отставке Богдане не комментируют

/ Фото: president.gov.ua

Не дождетесь: в Офисе президента прокомментировали информацию о возможной отставке Богдана https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD 2019-08-01T22:27:00+03:00 Политика В пресс-службе Зеленского информацию об отставке Богдане не комментируют

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал "чепухой" информацию в СМИ о том, что глава президентского офиса Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке.

Об этом пишет УНИАН.

"Это чепуха... не дождетесь", – сказал Рябошапка.

Также он предположил, что эту информацию "специально разгоняют в СМИ".

В пресс-службе главы государства информацию о возможной отставке Богдана не комментируют. "Выясняем, без комментариев", – сказали в пресс-службе.

Напомним, что ранее несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента распространили информацию о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

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Добавим, что у Зеленского опровергли отставку Богдана из Офиса президента. Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, что руководитель ОПУ Андрей Богдан подал в отставку. Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук не слышал о вероятной отставке главы ОПУ.

В четверг вечером сам Андрей Богдан разместил на своей странице в Facebook картинку с троллингом главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличка.

Напомним, что с начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой администрации президента Украины (теперь – Офис президента).

24 мая Богдан заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что получил должность в администрации, так как имеет большой опыт бюрократической и юридической работы, но готов "хоть завтра" уйти с данного поста. Богдан отметил, что "очень не хотел" идти работать в АП. "Там очень сложная обстановка, очень сложные люди, и выходя оттуда поздно вечером, у тебя очень болит голова и каждый глоток свежего воздуха – это радость", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Кассационный административный суд Верховного суда поступили два иска о противоправности назначения Богдана. Они были поданы 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский своими указами провел ряд кадровых назначений, одно из которых касалось Богдана.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, сославшись на закон об очищении власти, что Богдану запрещено занимать публичные должности до 2024 года.

В свою очередь заместитель главы АП Руслан Рябошапка отметил, что Зеленский уволит Богдана с должности главы АП, если Конституционный суд примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти".

Напомним, что Андрей Иосифович Богдан (1976 г.р.) – уроженец Львова, образование высшее юридическое, заслуженный юрист Украины (2007 г.). Работал в адвокатской компании "Правис" и помощником судьи Киевского апелляционного суда, в 2004 г. стал партнером в адвокатской фирме "Пукшин и партнеры". В 2007 стал руководящим партнером адвокатской фирмы "Юридические советники" (в 2009 г. фирма вернула прежнее название – "Пукшин и партнеры"). В 2007 г. баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона", а также в 2014 г. – по спискам партии Блок Петра Порошенко" Солидарность" (№74 списка, но партия отменила его регистрацию в качестве кандидата). С 2007 по 2010 гг. работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

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