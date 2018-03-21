Не признавать выборы в России нельзя: в МИД указали на правильное решение

В Раде зарегистрированы два постановления о непризнании выборов, и депутатам подсказали, какое нужно одобрить

Ответ Верховной Рады относительно российских выборов должен касаться только их незаконного проведения в оккупированном Крыму, а не во всей России. Об этом сказал на заседании парламентского комитета по иностранным делам заместитель директора департамента – начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны России МИД Украины Марко Шевченко.

"Министерство иностранных дел поддерживает законопроект (проект постановления. – Ред.) №8168, который также продолжает политику непризнания попытки аннексии части территории Украины и не признает легитимность выборов президента Российской Федерации на оккупированной территории, который засвидетельствует, что эти выборы не могут служить ни доказательством, ни обоснованием изменения украинского статуса этих территорий. Соответственно Министерство иностранных дел не поддерживает законопроект №8153", – сказал он.

По его словам, документ о непризнании выборов именно в Крыму больше соответствует заявлению БДИПЧ/ОБСЕ, в которых не идет речь о нелегитимности выборов президента РФ в целом.

"Это Бюро – уважаемая на международной арене институция. Его выводы находятся в основе всех политических решений всех демократических правительств Европы и стран пространства ОБСЕ", – подчеркнул Шевченко.

Представитель МИДа объяснил, что если Киев признает выборы в России в целом, то могут быть трудности с возможностями МИД по защите украинских граждан в России, в частности незаконно осужденных.

Как рассказывал российский политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, есть основания признать Путина нелегитимным президентом. По его словам, этот момент зависит от украинской дипломатии.