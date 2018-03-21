Есть основания признать Путина нелегитимным президентом: Пономарев объяснил, что делать Киеву

Владимир Путин после победы на выборах в России может быть признан нелегитимным президентом, если Украина убедит Запад принять такое решение, так как правовые основания для этого есть.

Об этом рассказала в интервью "Апострофу" российский политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, в вопросе признания Западом российских выборов нелегитимными все зависит от украинской дипломатии.

"Я считаю, что после выборов в Государственную думу (в 2016 году – ред.) Украина недоработала. Несмотря на то, что Киев ранее заявил о непризнании президентских выборов в России, нужно ставить вопрос перед западными союзниками, чтобы они тоже не признавали их не только на оккупированной земле, но и в целом. С точки зрения международного права есть все основания, чтобы эти выборы признавались недействительными. Но, скорее всего, все будет как всегда: голосование в Крыму – это нехорошо, но никаких правовых последствий для этой власти мы не увидим", – рассказал Пономарев.

Также он объяснил, что Украине не стоит ждать каких-то изменения в политике Путина по отношению к соседнему государству.

"Принципиальных изменений я, естественно, не ожидаю. Если у него 18 лет была такая политика, то почему бы она вдруг должна измениться? Разве что в степени роста старческого маразма и не более того. Я считаю, что этот срок в качестве президента России у него последний. Мне кажется, он и сам так думает", – подчеркнул российский политик.

В свою очередь и в Киеве указали на серьезную проблему для Кремля с легитимностью президента РФ. Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца отметила, что из-за проведения президентских выборов в оккупированном Крыму, их результаты не будут признаны миром.