Как Россия, злоупотребляя Интерполом, преследует бывших участников АТО

Задержание в Греции первого комбата добровольческого батальона "Айдар", народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Мельничука в очередной раз актуализировало проблему уязвимости украинских защитников за рубежом. Злоупотребляя имеющимися в наличии международными инструментами и пользуясь абсолютной подконтрольностью собственных судов, Россия, по сути, может внести в "черный список" любого гражданина Украины – будь он комбат добробата, волонтер или рядовой боец.

"Для кого мы воевали?" Как задержали комбата "Айдара"

Напомним, что Сергей Мельничук был задержан Интерполом 1 марта при пересечении греческо-болгарской границы. Как сообщил на своей странице в Facebook сам бывший комбат, карточку на его задержание подала Российская Федерация.

"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. И сейчас Интерпол будет задерживать. Для кого мы воевали? Чтобы чума российская не пошла в еврозону. Вот вам…", – сказал комбат в видеообращении, размещенном на его странице несколько позже.

При этом Мельничук призвал украинские официальные органы отреагировать на его задержание. Отметим, что Киев отреагировал оперативно. Уже через несколько часов к задержанному прибыл консул Украины в Салониках Вадим Саблук, который изучил ситуацию, договорился с греческими правоохранителями, что до суда, который определит дальнейшую судьбу Мельничука (заседание назначено на утро 3 марта), экс-комбат будет находиться на этом же участке.

Утром к решению вопроса с задержанием подключились МИД и МВД.

"Украинские госструктуры активно работают, когда такие случаи происходят. Если помните, у нас была история с задержанием нашего действительно патриота Игоря Мазура. (Один из лидеров УНА-УНСО, сотрудник секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека был задержан польскими правоохранителями на украинско-польской границе в ноябре прошлого года по запросу России, – ред.) Тогда мы сделали все, чтобы он возвратился в Украину. Мы его вернули в нашу страну. Сейчас украинские дипломаты и наш филиал Интерпола занимается вопросом Мельничука" – сказал в комментарии сайту "Сегодня" замминистра МВД Антон Геращенко.

Позже пресс-служба МВД сообщила, что по результатам обращения национального бюро Интерпола в Украине в Генеральном секретариате Интерпола решили пересмотреть запросРоссии по розыску и задержанию Сергея Мельничука.

РФ злоупотребляет…

Безотносительно личности самого экс-комбата (к которому у правоохранителей и в Украине возникали вопросы) отметим, что эти случаи, когда по безосновательным обвинениям России за границей задерживают украинских граждан, настораживают. Как уже упоминалось, в декабре прошлого года посредством Интерпола был задержан один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур.

В понедельник пресс-служба МВД обнародовала заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, в котором министр утверждает: за последние годы благодаря своевременному вмешательству украинской Нацполиции удалось предупредить незаконное ограничение прав около 30 граждан Украины, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран-членов Интерпола.

"МВД Украины напоминает, что правоохранительные органы РФ уже неоднократно злоупотребляли инструментами и возможностями Интерпола в отношении граждан Украины. В частности, по отношению к таким политическим и общественным деятелям как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и другие. Во всех этих случаях имело место политически мотивированное преследование, которое недопустимо в соответствии со ст.3 Устава Международной организации уголовной полиции Интерпол", – отметил в своем заявлении Арсен Аваков.

"Это сознательная российская тактика. Они будут это делать, причем делать в нужный для себя момент. Цель – генерировать эмоции, дестабилизировать ситуацию в Украине. Поскольку для всех нас – это эмоциональная волна. Мы должны понимать, что это не последний случай – это я вам гарантирую. И государство должно быть готово защитить своих граждан", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Что может предпринять Украина

Но может ли Украина системно предупредить безосновательные задержания по линии Интерпола, инспирированные Россией? Увы, на данный момент – нет.

"К сожалению, Интерпол работает так, что любая страна может выставить красную линию. Потом, конечно, ее можно убрать. Но изначально мы ведь о ее существовании не знаем. Поэтому Россия сознательно и провокационно этим пользуется. К сожалению, все международные организации не являются идеальными. Их можно использовать для очень хороших дел. Но, к сожалению, можно использовать и для таких провокаций", – говорит Павел Климкин. В тренде Драки в эфире и подозрение в организации банды: что известно о Сергее Мельничуке

Как рассказал сайту "Сегодня" Антон Геращенко, украинская сторона не всегда может увидеть, что тот или иной гражданин Украины подан в розыск по линии Интерпола.

"К сожалению, есть такой момент, что Россия может выставлять карточку в Интерпол, а мы ее не видим", – сказал заместитель министра внутренних дел.

Не решить вопрос защиты наших граждан от немотивированных задержаний за границей по просьбе России и на уровне национального законодательства.

"На сегодня я не вижу возможности решения через национальное законодательство. Интерпол – международная организация, которая руководствуется своими правилами. И каждый случай, к сожалению, Украине нужно отбивать "в ручном режиме", доказывая, что права граждан нарушены, а Россия злоупотребляет инструментами Интерпола, нарушает его правила", – отметила в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.

По ее словам, "депутаты вряд ли чем-то могут помочь в данном случае".

"Разве что заложить в бюджет средства на такие расходы. Как вы понимаете, и адвокат, и работа консула требуют средств. А если семья не имеет средств на адвоката? Начинается сбор средств… Но я считаю, что государство должно обеспечивать в данном случае защиту в полной мере. Также, конечно, государство должно информировать все международные структуры о подобных случаях", – говорит Ирина Верещук.

Тем не менее случай с Мельничуком, надо полагать, исчерпал терпение украинской стороны. Как сообщил в своем заявлении Арсен Аваков, он как министр внутренних дел обратился к Генеральному секретарю МОУП Интерпол Юргену Штоку о необходимости выработки "действенного механизма блокировки злоупотребления РФ своими правами как государства-члена организации".

Что нужно знать АТОшникам

Тем временем Павел Климкин полагает, что украинское государство могло бы более оперативно и действенно реагировать на подобные случаи. Но только если сами бывшие АТОшники будут идти навстречу государству.

"Я неоднократно говорил: всем, кто принимал участие в отражении российской агрессии на Донбассе, надо четко понимать, куда ты едешь, что может сделать в отношении тебя Россия. Нужно связываться с МИД, сообщать, что ты делаешь. Дело не в том, что государство сейчас недорабатывает. Дело в том, что нужен четкий государственный механизм: чтобы государство отслеживало перемещения наших защитников и героев за границей. Но чтобы и они, в свою очередь, тоже информировали государство. Это должна быть двусторонняя коммуникация – в таком случае государство сможет более оперативно и эффективно реагировать на подобные вызовы. Консулам так проще", – говорит Павел Климкин.

По его словам, просто бюрократическими усилиями украинское государство не сможет победить российскую систему.

"А общими усилиями – государство, общество – можем. Для этого нам нужны горизонтальные связи, обмен информацией и юридическая помощь. Возможно, правительство должно создать группу, которая отслеживала бы эти вещи. Плюс предоставление советов в реальном времени. То есть должна быть система. Пока ее нет, и в этом проблема. Нужно работу провести, пояснить людям: если мы будем обмениваться информацией, так будет лучше для нас всех", – говорит Павел Климкин.

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