Путин и Меркель держались вежливо, но отстраненно: что о встрече пишет немецкая пресса

Встречу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которая состоялась вечером 18 августа в Мезеберге под Берлином, активно обсуждает немецкая пресса – виной тому, кроме прочего, и необычный регламент встречи.

По окончании переговоров лидеры двух стран не вышли к прессе – публичные заявления Путин и Меркель сделали только до консультаций, которые три часа шли за закрытыми дверями. В итоге многие немецкие издания ограничились новостным сообщением о встрече – а остальные разошлись в оценках такого визита, пишет Deutche Welle.

К примеру, газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung с надеждой указала на продолжительность переговоров.

"Хороший знак? Канцлер ФРГ и президент РФ больше трех часов совещались об урегулировании международных конфликтов и двусторонних отношениях. Дольше, чем ожидалось", – пишет издание.

А вот Frankfurter Allgemeine Zeitung отнеслась к встрече Меркель и Путина скорее скептически. Заголовком "Шампанское в Австрии, Сельтерская в Мезеберге" газета обыграла поездку российского президента перед переговорами с канцлером Германии на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. В итоге Владимир Путин опоздал на оба события: на свадьбу – почти на 10 минут, а на переговоры – уже на полчаса.

"Он заставил ее ждать себя полчаса, а затем выдвинул требование к ЕС: встречу Меркель и Путина трудно рассматривать как успех", – констатирует FAZ.

Говоря о требовании к ЕС, журналисты газеты имели в виду призыв Путина к Европе участвовать в восстановлении инфраструктуры в Сирии, чтобы беженцы могли вернуться на родину. Об этом президент РФ сказал во время общения с прессой до начала переговоров с Меркель.

Не обошло вниманием поездку российского лидера на свадьбу в Австрию и онлайн-издание еженедельника Der Spiegel в тексте под заголовком "Немножко перезагрузки", посвященном переговорам лидеров России и Германии. Оказалось, что и в Мезеберге в этот день была свадьба, но здесь молодожены едва ли были рады приезду Путина.

"Когда свадебная процессия прохаживалась по улице Дорфштрассе, вокруг уже собрались для протестов несколько украинцев, противники сирийского режима распространяли свои плакаты, и здесь же выстроились несколько путинистов – поклонников авторитарного лидера. Президент РФ, канцлер, демонстранты, многочисленные силы безопасности, жених и невеста, гости свадьбы: большой переполох в деревне со 140 жителями", – описал обстановку журналист Spiegel Online Себастьян Фишер.

Пытаясь оценить успешность встречи, Spiegel Online анализирует то, как вели себя Меркель и Путин во время совместного общения с журналистами. Небольшой прогресс есть, полагает журналист.

"Меркель и Путин, которые уже 13 лет встречаются на мировой арене, держатся вежливо, но отстраненно. Спикеры друг друга слушают безо всякого выражения на лице, шуток для разрядки обстановки тоже нет. Но у переговоров есть перспектива, заметно желание продвигаться вперед по общим темам – не замалчивая противоречия. В некотором роде дипломатическая обыденность. Уже прогресс", – резюмировал журналист Spiegel Online.