Авиакрушение в Иране: Украина подготовила спецборты для тел погибших

Украина уже подготовила спецборты для отправки тел погибших в крушении самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что МИД Украины готовит списки погибших пассажиров. Они будут обнародованы в ближайшее время. Также президент попросил всех воздерживаться от спекуляций и выдвижений непроверенных версий катастрофы.
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Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли,сообщил президент.
Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 177 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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