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Авиакрушение в Иране: Украина подготовила спецборты для тел погибших

8 января, 09:58

На борту самолета находились 177 человек

/ Фото: Reuters

Украина уже подготовила спецборты для отправки тел погибших в крушении самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что МИД Украины готовит списки погибших пассажиров. Они будут обнародованы в ближайшее время. Также президент попросил всех воздерживаться от спекуляций и выдвижений непроверенных версий катастрофы.

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Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли,сообщил президент.

Flightradar Tracker / Reuters

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 177 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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