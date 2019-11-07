"Нет никакой капитуляции": Зеленский назвал цель Нормандских переговоров

Без диалога в Нормандском формате войну не решить, уверен президент

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Раньше Украина сталкивалась с фейками и манипуляциями только со стороны российских СМИ, но сейчас власти вынуждены вести информационную войну и внутри страны.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью "Откровенно с президентом", комментируя обвинения в капитуляции, которые поступают в его адрес из-за разведения войск.

"Несмотря на то, что мы несколько раз собирались с представителями наших СМИ, некоторые из них не понимают, что они делают. Мне так кажется, потому что нет никакой капитуляции. Мы не можем решить вопрос войны, мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми. Как минимум в нормандском процессе", – заявил он.

Зеленский напомнил о том, что украинские власти 3,5 года добивались восстановления нормандского формата, последняя встреча которого была еще в 2016 году.

"Сколько людей погибло за это время? Поэтому нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и полному возвращению наших территорий. И обязательно, главное – возвращение наших пленных", – добавил президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал три главных этапа, которые должна пройти Украина, чтобы на Донбассе воцарил мир: прекращения огня, примирение людей и безопасная реинтеграция жителей оккупированных территорий.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама