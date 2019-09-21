Невзоров о Путине: Его беспокойство о русском языке обошлись Донбассу в 20 тысяч трупов

Уголовники, которые захватывали власть на Донбассе, частично перебиты, а частично – арестованы, говорит журналист

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Вооруженная агрессия Кремля против Украины, прикрываемая заявлениями президента РФ Владимира Путина о защите русскоязычных, обошлись Донецкой и Луганской областям, а также контролируемой официальным Киевом территории, гибелью 20 тысяч человек.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Он (Путин. – Ред.) вспомнил, то беспокойство о падежах, правильности отглагольных конструкций, прилагательных и, вообще, о русском языке Донбассу обошлись в 20 тысяч трупов. Потому что, если вы помните, с чего начиналась эта милая история – она начиналась с беспокойства о русском языке и о притеснениях этого языка на территориях Донбасса, в частности, в Украине", – рассказал журналист.

Он также коснулся темы местных выборов на неподконтрольной территории Донбасса.

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"Вы знаете, что этот вопрос был поднят. И Зеленский абсолютно справедливо рассудил и сказал, что вообще-то какие-то разговоры о каких бы то ни было выборах возможны только после того, как Россия уведет свои войска с Донбасса", – соглашается Невзоров.

"Разумеется, немедленно тут же возбухли пропагандоны. Немедленно раскричался, как всегда (поскольку у него нет уже аргументов, кроме собственных децибелов), Соловьев. Но вообще, наличие [российских] войск [на Донбассе] – это загадка только для Соловьева", – заметил публицист.

Он попытался объяснить, какую роль играют войска РФ на Донбассе, ведущие "дуболомно спровоцированную Россией войну".

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"Вот одно дело – у нас есть… теоретик Сурков в пыльном жабо, который гусиными перьями чертит геополитические прожекты о том, каким должен быть Донбасс. Другое дело – исполнители. … Мы давно наблюдаем за Донбассом, мы видели, что те уголовники, которые на этом Донбассе захватывали власть, их частично перебили, частично пересажали", – резюмировал Невзоров.

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Новости "Сегодня" сообщали: по словам бывшей главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер, с апреля 2014 года по 9 июня 2019 жертвами вооруженного столкновения на востоке Украины стали 3332 человека из числа гражданского населения .

А нынешняя глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что с 16 мая по 15 августа 2019 года на Донбассе погибли восемь мирных жителей , и еще 60 получили ранения.

Напомним, в 2017 году в ООН назвали шокирующее число жертв войны на Донбассе. Зафиксировано более 34 тысяч жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп.

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