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В ООН подсчитали, сколько мирных жителей погибло с начала конфликта на Донбассе

13 июня, 12:35

По данным ООН, с начала текущего года на Донбассе погибло 12 мирных жителей

Война на Донбассе продолжается
Война на Донбассе продолжается. Фото: AFP

12 мирных жителей погибли с начала 2019 года в результате конфликта на Донбассе, всего с апреля 2014 года по 9 июня жертвами вооруженного столкновения на востоке Украины стали 3332 человека из числа гражданского населения. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"Пять лет прошло, но конфликт продолжается. Тогда, как и сейчас, гражданские страдают от конфликта, влияние которого имеет множество форм. Смерти и ранения являются самыми частыми последствиями. С апреля 2014 года по 9 июня не менее 3 332 гражданских лиц погибли, а более 7 тыс. получили ранения", - отметила Фрейзер.

В этом году, по ее данным, были ранены 58 гражданских.

"Это наименьший показатель за весь период конфликта", – говорится в докладе.

Напомним, в 2017 году в ООН назвали шокирующее число жертв войны на Донбассе. Зафиксировано более 34 тысяч жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп.

Также сайт "Сегодня" писал о том, как жители Донецка считают свою жизнь как в концлагере. Дончане говорят, что последние действия боевиков переполнили чашу терпения. Люди не выдерживают их издевательств, распродают за копейки жилье и уезжают.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

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Тег Донбасс, ООН, жертвы, мирные жители

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Источник:

ТАСС

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