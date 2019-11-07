Ни сил, ни времени, ни желания: Зеленский о сложностях быть президентом

Глава государства рассказал, через что он и его семья проходят после победы на выборах

/ Фото: president.gov.ua

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Хотя раньше президент Украины Владимир Зеленский обещал защищать украинский язык, он признается, что не идеально владеет государственным языком.

Об этом он рассказал в интервью "Откровенно с президентом", поделившись и своими методами улучшения навыка владения украинским языком.

"Уровень украинского растет, я это знаю. Но есть ошибки с ударениями, некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь его знать", – сказал Зеленский.

Президент признается, что для улучшения навыка украинского языка он пытается больше практиковаться и говорить на нем "с умными людьми". Однако случаются с ним и обратные казусы.

"Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова. Иногда случаются и такие примеры", – добавил Зеленский.

Кроме того, он рассказал, с каким сложностями столкнулись он и его семья после избрания президентом в апреле.

"К этой работе привыкнуть нельзя. Люди как говорят: "к хорошему быстро привыкаешь". А это реальная жизнь. Очень сложная профессия, забирает все: силы, время и иногда желание. Ты просто к концу вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать нечего, ни делать. Даже не понимает иногда, о чем говорит семья. Это утомительно не только для меня, но и для родных. Но, как говорят в Раде, решение принято", – с улыбкой резюмирует глава государства.

О чем еще президент Украины рассказал в интервью. вы можете узнать на нашем сайте.

Напомним, еще до своей победы на выборах Владимир Зеленский подтвердил, что в случае победы на выборах ранее введенные украиноязычные квоты на телевидении останутся. В то же время он выражал недовольство тем, как они работают.

Мы также писали, что ранее в этом году Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании, а 12-летняя школьница из Херсона Юлия Пиргас по этому поводу обратилась в суд, назвав новые правила "посмешищем".

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