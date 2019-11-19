В чем подозревают Порошенко: позиция ГБР и ответ пятого президента

/ Фото: AFP

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18 ноября стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения Петру Порошенко – пятому президенту Украины (2014-2019 гг.), лидеру "Европейской солидарности".

"Учитывая высокое внимание общества к состоянию досудебного расследования уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины, информируем, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины", – говорится в сообщении ГБР.

В документе идет речь о подозрении Порошенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (ограничение или лишение свободы до 5 лет) и ч. 2 ст. 364 (тюремный срок от 5 до 8 лет) Уголовного кодекса Украины.

В ГБР отмечают, что проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова рассказала, в чем суть производства.

"Данное уголовное производство периода, начиная с 2016 года, когда началась судебная реформа, во время которой судьи, у которых заканчивался пятилетний срок их полномочий, не были своевременно переназначены президентом. Таким образом, они получали вознаграждение в виде своей зарплаты судьи, что могло причинить государству определенные убытки, поскольку по факту они судопроизводство не осуществляли", – сказала она и добавила, что уже допрашиваются судьи по данному уголовному производству (а их более тысячи).

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом.

Представители политика видят в этом "месть" от директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Так, в пресс-службе Петра Порошенко назвали готовящееся подозрение ничем иным, как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины. А также попыткой помешать ему провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).

Также у политика считают, что директор ГБР Роман Труба, "из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает", якобы поэтому он решил выдать подозрение Порошенко.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко - не исключение. Онатакже считает это подозрение местью Трубы, напомнив, что 15 ноября их политическая сила проголосовала поправку к закону о полной перезагрузка ГБР, что подразумевает увольнение главы Госбюро расследований.

"Я так понимаю, сегодня прилетела "ответка". Это я о проекте подозрения Петру Порошенко", – написала она в Facebook.

Сам Порошенко однозначно прокомментировал дело ГБР: мол, ничего у вас не получится. Во время встречи с журналистами в аэропорту "Киев" имени Сикорского 18 ноября пятый президент Украины пояснил, что вернулся из Турции, где находился с визитом, так как был вынужден немедленно вернуться в Украину – хотя для этого и пришлось отменить несколько встреч.

Порошенко назвал подозрение провокацией, а дело юридически ничтожным.

"Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу первокурснику. Обвинять пятого президента Украины в захвате государственной власти – это смешно. Может, они имеют в виду времена Януковича, и господин Труба с господином Портновым решили защищать Януковича... Важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее – запугать нашу команду. Цель ее – остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Хочу подчеркнуть: ничего у вас не получится!" – заявил Порошенко.

Кроме того, остается открытым вопрос, проголосуют ли народные депутаты за снятие неприкосновенности с экс-президента или нет. По мнению заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, если соответствующие представление по Порошенко будет внесено в Раду, то определяться с голосованием – поддерживать или нет – депутаты будут самостоятельно.

"Все мотивированы (голосовать) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны. Мы видели голосование по Ярославу Дубневичу, когда группа наших депутатов по каким-то причинам не поддерживала второе и третье голосование (снятие неприкосновенности и арест. – Ред.). Было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры", – сказал Корниенко.

Отметим, что Порошенко уже вызывался по данному производству на допрос в ГБР, но он к следователям так и не явился. Мало того, 19 ноября экс-президент не явился на допрос в Главную военную прокуратуру также и по делу Иловайского котла.

Следственные действия с политиком планировалось провести в 10:00, однако ни он, ни его адвокаты не явились в прокуратуру. Стоит отметить, что по этому же делу его вызывали на 15 ноября, но Порошенко и тогда не пришел.

Отмечается, что военная прокуратура ведет расследование по уголовному производству по факту планирования, подготовки, решения и ведения представителями власти РФ агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы, а также совершения других преступлений, приведших к гибели людей, временной оккупации части территории Украины и другим тяжелым последствиям.

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