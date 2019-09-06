Нидерланды пока не будут поднимать вопрос Цемаха на уровне ЕС – журналист

Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды хотят обсудить в Брюсселе сложившуюся ситуацию

Владимир Цемах / Фото: AFP

Нидерланды пока не планируют подымать на уровне Евросоюза вопрос обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и освобождение из-под стражи боевика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, которого считают одним из свидетелей по делу о катастрофе MH17. Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут поднимать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена пленными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться", – написал он.

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Напомним, что 5 августа Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении Владимира Цемаха под личное обязательство сроком на 60 дней. Многие эксперты и СМИ расценили это решение, как подготовку к обмену удерживаемыми лицами с Россией.

Цемах был главарем "противовоздушной обороны Славянской бригады". И на одном из опубликованных в прошлом видео признался в том, что именно он прятал зенитную установку "Бук", из которой боевики сбили над Донбассом лайнер "Малайзийских авиалиний".

Стоит отметить, что ранее 40 членов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективной просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

Все подробности в спецтеме Освобождение Цемаха

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