"Никаких условий": у Порошенко объяснили ситуацию с дебатами

Решать нужно не где проводить дебаты, а какие темы обсуждать и в каком формате, считает Олег Медведев

Фото: AFP

"Никаких условий": у Порошенко объяснили ситуацию с дебатами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/616/0ca/5ca6160ca489e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/616/0ca/5ca6160ca489e.jpg 2019-04-04T17:35:00+03:00 Политика Решать нужно не где проводить дебаты, а какие темы обсуждать и в каком формате, считает Олег Медведев

В штабе президента Петра Порошенко неприемлют условий и ультиматумов от своих оппонентов относительно проведения дебатов. Об это на брифинге сказал внештатный советник и спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев.

"Очень часто во время предвыборных кампаний команды кандидатов, кандидаты и избиратели очень часто друг друга обижают, но сейчас, после выборов (первого тура выборов – ред.) такая эмоция должна, безусловно, уйти. Мы считаем, что никаких условий не может быть для проведения дебатов. Речь идет не о том, как мы должны удовлетворить друг друга, извиниться, самим извинить кого-то, речь идет о том, что общество хочет дебатов, независимо от капризов кандидатов", – сказал он.

Медведев отметил, что решать нужно не где проводить дебаты, а какие темы обсуждать, в каком формате.

"Здесь тоже не нужно изобретать велосипед, есть требования украинского законодательства, есть опыт проведения дебатов... Мы должны обсудить, как организовать дебаты так, чтобы обсудить важные темы, чтобы ведущие были непредвзяты, чтобы кандидаты имели равные возможности... А ставить какие-то оговорки – "извинитесь за то, извинитесь за это" – я считаю, это несерьезно, это лишь один из способов, чтобы избежать дебатов", – подчеркнул спикер штаба Порошенко.

Тем не менее, как мы писали, у Порошенко успели выдвинуть Зеленскому условия по дебатам. Так, команда главы государства настаивает, чтобы было несколько раундов дискуссия между кандидатами в президенты.

Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

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