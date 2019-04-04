У Порошенко выдвинули Зеленскому условия по дебатам
В президентской команде хотят не один раунд дискуссий, а оппонента называют "котом в мешке"
Команда главы государства настаивает, чтобы было несколько раундов дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Об этом заявил советник действующего президента Олег Медведев, передает Еспресо.TV.
По его словам, кандидаты должны подробно продисскутировать ключевые темы украинской повестки.
"Надо провести несколько раундов. И обсудить по блокам те темы, которые относятся к конституционным полномочиям. Первый – это оборона и безопасность, второй – внешняя политика и дипломатия, третий – соблюдение конституционных прав граждан", – сказал Медведев.
Он отметил, что в обществе есть огромный спрос эту на встречу, чтобы поближе узнать о планах Зеленского.
"Важно, чтобы "кот в мешке", которого сейчас пытаются продать обществу, вылез из мешка, продемонстрировал себя и свою позицию", – сказал советник президента.
Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
В свою очередь в Центральной избирательной комиссии разъяснили ситуацию с дебатами на "Олимпийском". Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко считает, что на стадионе будут не теледебаты, а предвыборная агитация.
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