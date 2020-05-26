Украина будет выходить из карантина по примеру Польши – Виктор Ляшко в марафоне на телеканале "Украина 24"

В студии во время трехчасового марафона обсудили ситуацию в Черновцах и Днепре

При выходе из общенационального карантина, вызванного вспышкой коронавируса,украинская власть будет заимствовать опыт польских коллег. Об этом в эфиретелеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В студии телеканала "Украина 24" во время трехчасового марафона обсуждали ситуацию в Черновцах и Днепре, в частности – как именно местные власти ослабляют карантин, и от каких именно причин зависят те или иные принятые решения.

Всего минута до начала эфира – чтобы подправить прическу и проверить аппаратуру. Ведущие телеканала "Украина 24" – Елена Цинтила и Алексей Бурлаков готовятся к трехчасовому марафону под названием "Украина на связи – выход из карантина".

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В это время последние приготовления происходят и в другом конце страны – в телестудии в Черновцах уже ждет мэр города Алексей Каспрук, чтобы рассказать самое важное о ситуации с коронавирусом и карантином.

Послаблений карантина в Черновцах пока нет, говорит глава города Алексей Каспрук. Больных до сих пор – слишком много.

"Мы не отвечаем двум критериям. Главный для Черновцов, который я вижу, – это критерий заполненности коек в больницах. У нас 170 коек предусмотрено под пациентов с COVID-19, все три городские больницы заняты лечением больных этой инфекцией. Сегодня у нас на утро было 30 свободных коек, но это никак не 50%" – объясняет мэр Черновцов Алексей Каспрук.

В Днепропетровской области ситуация лучше – там начался второй этап ослабления карантина. Заработал общественный транспорт, в том числе и метро. В некоторых городах области открыли детские сады. Но карантин остается.

"ТРЦ пока не работают, фитнес-залы не работают, потому что там более десяти человек, храмы открыты, но при условия не больше одного человека на десять квадратных метров. Массовые концерты пока запрещены", – рассказывает председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

Затягивать карантин в Украине власть не планирует, заявляет главный санитарный врач Виктор Ляшко. Интервью дает просто в Министерстве здравоохранения. Говорит: украинская власть берет опыт соседней Польши.

"Если мы будем держать дольше страну в карантине, это может привести к негативному воздействию на экономику. Поэтому сравниваем эпидемическую составляющую с экономической составляющей и ищем определенный баланс. Потихоньку, через неделю, отпускаем определенные сферы экономики и смотрим, как это влияет на рост или снижение заболеваемости коронавирусной болезни", – рассказывает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Как будут выходить украинские города из карантина – именно этому посвящен недельный марафон телеканала "Украина 24". Во вторник, 26 мая, зрителей ожидают прямые включения из Харькова и Одессы.

Ранее мы рассказывали, что в Минздраве рассказали о ходе тестирования на коронавирус.Больше тестов проводят в регионах с высоким уровнем заболеваемости.

Также мы писали, что, по мнению главного санитарного врача, Украине грозит новая волна коронавируса COVID-19, и есть только два обстоятельства, которые позволят ее избежать.

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