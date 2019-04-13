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"Никто не развернет нас": Порошенко четко обозначил вектор развития страны

Сегодня, 13:01

Свободная Украина никогда больше не будет колонией Российской Федерации

Фото: president.gov.ua

Будущее Украины заключается в европейском векторе развития. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время прямого эфира на одном из телеканалов.

"Я твердо убежден, что это будущее будет заключаться в европейском векторе развития нашего государства. Что мы не остановимся на полпути. Никто не развернет нас и не вернет обратно в предыдущие условия, когда мы были колонией Российской Федерации. Этого свободная Украина точно уже не допустит", - цитирует его слова пресс-служба Администрации президента.

"Убежден, что мы будем иметь возможность донести гражданам Украины полную информацию о программах кандидатов для того, чтобы они имели все условия для четкого определения относительно будущего для Украины, будущего для себя, будущего для своих детей", – сказал президент.

Ранее он заявил, что Россия надеется на капитуляцию Киева после выборов президента в Украине

"Россия надеялась на то, что Петр Порошенко не выйдет во второй тур. Сейчас она надеется на то, что Порошенко не будет избран. И будет другой слабый кандидат, с которым будет очень легко России без участия западных партнеров, с глазу на глаз тихонько договориться, и выйти на условиях России. Де-факто выйти на капитуляцию Украины", - цитирует его слова пресс-служба Администрации президента.

"Я твердо убежден, что, прежде всего, украинцы этого не позволят", – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

Ранее Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.

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Тег Россия, выборы, Порошенко, Украина

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