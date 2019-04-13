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Россия надеется на капитуляцию Украины после выборов президента – Порошенко

Сегодня, 11:59

Москва взяла паузу в переговорах в "нормандском формате" и надеется на смену власти в Украине

REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Россия надеется на капитуляцию Киева после выборов президента в Украине. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время прямого эфира на одном из телеканалов, комментируя тот факт, что Москва взяла паузу в переговорах "нормандской четверки".

"Россия надеялась на то, что Петр Порошенко не выйдет во второй тур. Сейчас она надеется на то, что Порошенко не будет избран. И будет другой слабый кандидат, с которым будет очень легко России без участия западных партнеров, с глазу на глаз тихонько договориться, и выйти на условиях России. Де-факто выйти на капитуляцию Украины", - цитирует его слова пресс-служба Администрации президента.

"Я твердо убежден, что, прежде всего, украинцы этого не позволят", – подчеркнул Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что после президентских выборов в Украине будет проведено заседание "нормандского формата", которое будет посвящено решению Совета Безопасности ООН о "голубых касках" и об утверждении крымской платформы по возвращению украинского суверенитета над Крымским полуостровом.

Глава государства добавил, что попытки России через элементы гибридной агрессии раскачать ситуацию внутри страны провалились.

По его словам, переговоры в "нормандской формате" проходят при абсолютной координации с США. Он отметил, что этот формат предусматривает вовлеченность не только Франции и Германии.

"Это формат Европейского Союза, включая Британию. И на сегодняшний день этот формат является абсолютно эффективным", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

Ранее Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.

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Тег Россия, выборы, Порошенко, нормандский формат

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