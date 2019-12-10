"Нормандская встреча": ЕС напомнил Кремлю о важном условии для нормализации отношений

Урегулирование на Донбассе будет способствовать значительному улучшению отношений России и ЕС

/ Фото: president.gov.ua

Договоренности, достигнутые на саммите в "нормандском формате", открывают окно возможностей для полного выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе, что поспособствует значительному улучшению отношений России и ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам встречи в Париже.

"Новая динамика в "нормандском формате" представляет собой окно возможностей, которое необходимо использовать всем сторонам для движения к полному выполнению Минских соглашений. Они остаются ключевым элементом для полного достижения мирного и долгосрочного разрешения кризиса, что будет способствовать значительному улучшению отношений России и ЕС", - говорится в документе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "нормандский саммит" является первым шагом в политическом урегулировании конфликта на Донбассе.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече".

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Читайте подробней, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".

Офис президента опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате".

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