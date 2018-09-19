Венгрия раздает паспорта на Закарпатье: Киев может требовать санкций от ЕС

Киев может и должен обратиться в ЕС о введении санкций против венгерской стороны

Украина должна на высшем уровне возобновить переговоры с Венгрией относительно приостановки ее деструктивных действий на украинской территории, а правоохранители – активизировать и пресекать любые незаконные действия.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Вопрос двойного гражданства на сегодня является острым на Закарпатье. Его в первую очередь надо решать в политической плоскости. То есть министр иностранных дел, а если понадобится, то и президент, должны встретиться с премьером Венгрии Орбаном (или соответственно главой венгерского МИДа), обсудить все проблемные моменты, выразить решительный протест с украинской стороны, что официальный Киев протестует против любых действий, направленных на выдачу украинцам венгерского гражданства. Это является нарушением украинского законодательства – граждане Украины должны иметь только один паспорт, украинский, и одно гражданство. Так определяет Конституция", – сказал он.

По словам эксперта, любые территориальные претензии, что эти общины могут создавать какие-то автономии, являются неуместными, и они не отвечают ни нормам международного права, ни нормам украинского законодательства.

"Это надо четко донести и пояснить угорской стороне. Кроме того, Украина должна обратиться непосредственно в ЕС, в Совет Евросоюза, Европарламент и Еврокомиссию – в руководящие органы Европейского союза. Как вы знаете, сейчас ЕС рассматривает вопрос введения санкций против Венгрии (Европарламент уже за это проголосовал) как раз из-за того, что венгры (венгерское правительство) нарушают права человека и не только. В этом контексте Украина тоже должна апеллировать к ЕС и говорить, что венгры фактически посягают на целостность Украины, имеют территориальные претензии, вмешиваются в украинские внутренние дела, чтобы Брюссель вводил санкции из-за этого", – посоветовал Мусиенко.

Он также добавил, что эта претензия Киева должна быть предметом переговоров с Венгрией: или она прекращает такие свои действия, или Украина обращается в ЕС с просьбой ввести санкции как раз за такие деструктивные действия против украинской стороны.

"Но прерогативой был бы первый вариант – переговоры с венгерской стороной. Помимо того, в Украине должны сработать правоохранители. Потому что, если в правоохранительные органы, в частности СБУ, доносится информация (необязательно, что кто-то обращается к ним с заявлением – достаточно информации в СМИ), что где-то в каком-то учреждении, здании, населенном пункте раздают паспорта другого государства, происходят какие-то призывы не подчиняться украинской власти, то силовики должны открывать уголовные дела и привлекать виновных к ответственности", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Мусиенко отметил, что в этом случае со стороны правоохранителей не должно быть никакого бездействия.

"Украинская власть должна решительно продемонстрировать, что она тут есть. И любым проявлениям, подобным выдачи паспортов, любому сепаратизму, Украина будем всерьез противодействовать таким проявлениям. Но одновременно с Венгрией надо вести серьезные переговоры, отстаивая в первую очередь собственные интересы", – резюмировал эксперт.

Ранее сегодня стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Консульство Венгрии в городе Берегово журналисты попросили в установленном законом порядке прокомментировать эту информацию, а именно – подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрии украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций.

Письменный запрос пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент, с которым медийщиков связал оператор, не понимала украинского языка, а предоставлен другой номер не отвечал.

Зато в посольстве Венгрии в Киеве подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать.

"Мы отослали ваш запрос в нашу министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", – ответила работница диппредставительства на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.

В свою очередь в украинском МИДе в комментарии сайту "Сегодня" сообщали, что отечественное внешнеполитическое ведомство ознакомлено с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства.

Напомним, на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, привлекательность документов Венгрии была практичной.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании.