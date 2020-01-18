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Нужно исключить Россию: эксперт о работе Украины в ПАСЕ

18 января, 12:12

Зеленюк Кристина

Россию надо выставить за пределы ПАСЕ как международного преступника, говорит Виталий Мартынюк

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

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Деятельность украинской делегации в ПАСЕ , куда Украина возвращается в 2020-м году, должна быть гибкой и активной. Мы должны устраивать демарши на заседаниях, где нарушаются принципы международного права и принципы ПАСЕ, где российская делегация пытается "легализовать" свои преступные агрессивные действия (оккупацию украинских территорий), где присутствуют представители оккупированных территорий в статусе другом, чем граждане Украины и т.д.

Об этом исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Виталий Мартынюк рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"В ПАСЕ, как и в других международных организациях, Украина должна постоянно и настойчиво ставить вопрос об исключении России, как государства, которое нарушило и продолжает нарушать международное право, права человека, и игнорирует его, лишив его приоритетности над национальным правом. Это не Украины не должно быть в ПАСЕ, а Россия должна остаться за ее пределами как международный преступник", – подытожил Виталий Мартынюк.

Напомним, исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" в комментарии сайту "Сегодня" назвал три причины возвращение Украины в ПАСЕ .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Конец бойкоту: почему украинская делегация возвращается в ПАСЕ" .

Напомним, что украинская делегация покинула летнюю сессию ПАСЕ в знак протеста против того, что делегации Российской Федерации разрешили вернуться в сессионный зал организации с восстановлением всех прав без выполнения Россией каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса.

Кроме того, по этой же причине украинские делегаты отказались участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

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Источник: Сегодня

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