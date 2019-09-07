Обмен пленными: как встречали украинцев в, фоторепортаж "Сегодня"

Встречу украинцев, освобожденных в ходе масштабного обмена пленными, организовали в аэропорту "Борисполь". На нее прибыли родные и близкие освобожденных, руководство страны, а также множество журналистов, среди которых был и фотограф "Сегодня".

Стоит напомнить, что на Родину вернулись 35 человек – 24 моряка, которые были захвачены россиянами на пути к Азовскому морю, а также 11 политзаключенных.

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Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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