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Обмен пленными на Донбассе: из Макеевки выехала колонна с украинскими заложниками

29 декабря, 09:27

В "ДНР" заявили, что ОРДЛО передадут Украине 55 человек

/ Фото: Flickr

Колонна с удерживаемыми на территории так называемой "ДНР" лицами выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке под Донецком к месту проведения обмена пленными, который должен состояться в районе Горловки на КПП "Майорское" в воскресенье, 29 декабря.

Как заявила так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, ОРДЛО передадут Украине 55 человек, при этом "рассчитывают получить 87 своих сторонников".

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" из Луганска утром 29 декабря отправили в Донецкую область удерживаемых украинцев.

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Напомним, предполагается, что обмен состоится в воскресенье, 29 декабря, в районе Горловки (КПП "Майорское") Донецкой области. Пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек.

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Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео

При этом известно, что украинские СМИ не получат аккредитацию на обмен удерживаемыми лицами.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Донбасс Украина обмен пленными

Источник: ТАСС

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