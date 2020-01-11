Общий психоз: экс-замначальника Генштаба о том, мог ли Иран сбить украинский самолет

Nazanin Tabatabaee/WANA via REUTERS

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Авиалайнер Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS725 Тегеран – Киев и потерпевший крушение через несколько минут после вылета из аэропорта, с высоко долей вероятности мог быть сбит иранской ПВО.

Об этом генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в комментарии сайту "Сегодня".

"По той информации, которая озвучена на сегодняшний момент, я оцениваю вероятность, что Boeing-737 компании МАУ был непреднамеренно сбит ПВО Ирана в 95%. Скорей всего это была ошибка всего комплекса управления и расчета. Вспомним 1967 год, арабо-израильскую войну. Арабы в этой войне сбили 70% своих же самолетов. Не было системы "свой-чужой", низкий уровень подготовки и так далее. Это ужасные цифры. И сейчас, на мой взгляд, история повторилась. ПВО дежурит круглосуточно, красные глаза, общий психоз – все ждут войны. Потому и большая вероятность ошибки", – отметил Игорь Романенко.

Также, по его мнению, в данной ситуации есть вопрос к наземным службам Тегерана.

"Как правило, в систему ПВО входят и стационарные комплексы, и истребительная авиация, и система радиоэлектронной борьбы по воздушным целям и войсковые системы ПВО. То есть, командный пункт управляет всеми объектами. И тот, который ближе, тот и отражает атаку врага. По крайней мере, в Украине именно так (не знаю, выстроена ли так система в Иране). Кроме того, объекты гражданской авиации – я имею ввиду локаторы аэропорта – должны взаимодействовать с системами ПВО. Мы с ними взаимодействуем, у нас на командных пунктах есть их информационные системы – чтобы не посбивать случайно. И тут возникает вопрос к локаторам аэропорта Тегерана, которые должны были вести самолет в зоне своей ответственности", – говорит Игорь Романенко.

Ранее военный эксперт объяснил в комментарии сайт "Сегодня", почему самолет МАУ в Иране был идеальной целью для ЗРК "Тор" .

Напомним, ряд зарубежных СМИ сообщили, что самолет компании МАУ, следующий рейсом из Тегерана в Киев был сбит через несколько минут после взлета двумя ракетами комплекса "Тор-М1". Как известно, 29 ЗРК "Тор-М1" и 1200 ракет 9М331 к ним были поставлены Россией Ирану в 2006 – начале 2007 года.

Также сообщалось, что было опубликовано возможное видео поражения ракетой украинского Boeing, падения и взрыва авиалайнера.

Кроме того, напомним, что премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон прямо заявили, что украинский самолет мог быть сбит ракетой класса "земля – воздух".

При этом добавим, что глава иранского управления авиации назвал версию с ракетой ненаучной.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране, подробности расследования (фото, видео)".

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