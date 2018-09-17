"Очередной фейк России": в Украине резко отреагировали на выводы Москвы по МН17

Даже министр обороны Британии и тот сказал, что это российская дезинформация

Заявление Министерства обороны РФ о якобы новых "доказательствах" причастности Украины к катастрофе MH17 на Донбассе – это ложь и очередная выдумка Кремля с целью дискредитировать Киев.

Так, министр обороны Степан Полторак на брифинге четко дал понять, что Россия продолжает искать повод для обострения ситуации в Украине.

"Это полная ложь и очередной фейк России. Это значит, что Россия не отказался от своих планов подорвать авторитет Украины и в целом подорвать ситуацию на Украине. Им нужен повод для того, чтобы обострить ситуацию", – сказал он.

В свою очередь глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон на совместном с Полтараком брифинге согласился с неправдивостью заявлений Москвы, и напомнил о расследовании, которое доказало, что самолет сбила Россия.

"Это еще один пример российской дезинформации", – сказал Уильямсон.

Как передает УНИАН, спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал информационным фейком заявление российского оборонного ведомства, что ракета, которая атаковала самолет рейса МН17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии.

"Это очередной информационный фейк, и мы должны уже получить иммунитет к ним. Я считаю, чтобы не обращать внимания на эти фейки, нам крайне важно на этой сессии внимательно подойти к вопросу информационной безопасности. Нужно сделать все для того, чтобы в гибридной войне, которую ведет Российская Федерация против Украины, не давать шансов проводить контрнаступления для их информационных ДРГ, их информационных войск на информационное поле Украины", – сказал глава парламента.

Как известно, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев военнослужащих одной из бригад России, которые управляли ракетой ЗРК "Бук", сбившей малайзийский Boeing 777.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбиванию MH17.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.