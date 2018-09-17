В Минобороны РФ заявили о новых "доказательствах" причастности Украины к катастрофе MH17

Российское оборонное ведомство признает, что ракета, сбившая пассажирский "Боинг", произведена в России, но утверждает, что эта ракета была передана Украине

Ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", с помощью которой был сбит в 2014 году малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году, подтвердил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин.

Вместе с тем, по словам российского офицера, ракета была якобы отправлена в Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.

"Войсковая часть 20152, куда поставлена ракета с бортовым номером 886847379, ее действительное наименование – 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 г. бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении стояли ЗРК "Бук". После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она (бригада) не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины", – сказал Паршин.

Он рассказал, что бортовой номер ракеты удалось установить благодаря брифингу Объединенной следственной группы (JIT), на котором были продемонстрированы фрагменты двигателя и сопла ракеты ЗРК "Бук", сбившего "Боинг".

Фрагменты ракеты ЗРК "Бук", сбившей "Боинг" рейса MH17, представленные JIT в Нидерландах. Фото: AFP

"В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, являющегося производителем ракет для ЗРК "Бук", исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер этой ракеты", – заявил Паршин.

Напомним, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Объединенной следственной группы (JIT). Так, расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Как юлила Россия в деле о сбитом MH17

В первые часы после трагедии многие российские СМИ со ссылкой на Игоря Стрелкова-Гиркина и других боевиков сообщали о якобы сбитом боевиками украинском самолете Ан-26 - позже оказалось, что ракета "Бука" сбила не украинский военный самолет, а пассажирский "Боинг-777", и эта версия была быстро "забыта" как в РФ, так и на информресурсах боевиков.

А 21 июля 2014 года Минобороны России представило "спутниковые фотографии" и схемы, которые должны были доказывать, что самолет сбила ракета, пущенная из украинского "Бука". В ответ в Bellingcat доказали, что продемонстрированные российскими силовиками "снимки" украинского "Бука", которые якобы зафиксировали его перемещения 14 и 17 июля 2014 года, являются подделкой.

Вскоре после катастрофы MH17 российские СМИ обнародовали довольно живучий фейк о некотором "испанском диспетчере", по словам которого за несколько минут до катастрофы рядом с пассажирским самолетом были замечены украинские военные самолеты. Позже журналисты нашли этого мужчину, и он признался, что получил от российского канала "Russia Today" 48 тысяч долларов за свои твиты. По его словам, в Украине он никогда не был, а в Испании и Румынии его несколько раз судили за мошенничество.

В июне 2015 года в Следственном комитете РФ озвучили новую версию о том, кто сбил пассажирский самолет над Донбассом. Российские правоохранители заявили о существовании "ключевого свидетеля" – "техника боеприпасов", который утверждал, что самолет рейса MH17 был сбит украинским истребителем Су-25. При этом российский "Первый канал" показал в эфире "сенсационный снимок со спутника", на котором якобы украинский истребитель ведет огонь по "Боингу". В свою очередь, в Bellingcat установили, что предоставленные "фотографии" – это коллаж Google- и Яндекс-карт, а также наложенные на них отредактированные изображения самолетов.

Скриншот эфира "Первого канала"

В июне 2015 года версию об украинском "Буке" "оживил" российский концерн "Алмаз-Антей", выпускающий зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование. На предприятии признали, что MH17 был действительно сбит ракетой для ЗРК "Бук" – но такой ракеты якобы уже нет на вооружении армии РФ. На предприятии также вновь заявили, что пуск ракеты был произведен с территории, которую контролирует Украина. При этом следователи из Нидерландов в своих выводах оперируют фотографиями, которые публиковал в соцсетях российский солдат Дмитрий Зубов – он как раз и занимался перевозкой военной техники из России в Украину.

Тот же "Алмаз-Антей" в октябре 2015 года раскритиковал выводы JIT, заявив, что эксперты из Нидерландов якобы не имеют технического обоснования своих доводов. Тогда Россия передала следователям свои данные радиолокационного контроля, однако эти данные не соответствовали международному стандарту и использовать их оказалось невозможно.

Ввиду такого разнообразия версий, основанных на сфабрикованном материале, прокуратура Нидерландов, которая задействована в расследовании катастрофы MH17, отметила, что склонна рассматривать всю информацию по данному делу от российской стороны, как сомнительную.

"Сомнительно, может ли совместная следственная группа опираться на данные российских властей по этому вопросу", – процитировал Сторожук главу Национальной прокуратуры Нидерландов Фредерика Вестербеке.

Отметим, что в конце декабря 2017 года британская разведка прямо заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

А в марте-2018 Служба безопасности Украины сообщила, что идентифицировала группу из семи человек, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.