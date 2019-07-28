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Одесситы предлагают для парламентского сайта формат социальной сети

28 июля, 11:01

Нынешним сайтом Верховной Рады пользоваться сложно


Новому парламенту – новый сайт. Одесские айтишники разработали современный формат интернет-страницы Верховной Рады. Уверяют, искать информацию о новых законопроектах и ​​мониторить работу парламентарив сможет каждый. Да еще и видеть, кто прогуливает заседания.

Новости из Верховной Рады могут стать понятными каждому. Одесситы предлагают для парламентского сайта формат социальной сети.Там могут быть прямые трансляции из зала заседаний и рейтинги нардепов.

Нынешним сайтом Верховной Рады пользоваться сложно. К тому же, он не адаптирован к телефонам, объясняет "Сегодня" разработчик новой версии. Дизайн почти не менялся с 2006 года. Шрифт мелкий, а информация размещена хаотично. Поэтому одесситы взялись сделать сайт простым и интересным.

"Интерактив ‑ обязательно. Это возможность и выбрать партию, и воспользоваться самым удобным поиском, который направит на самое необходимое совпадение либо по законопроекту, либо по какой‑то новости, которая освещает этот проект", – говорит Егор Валовского, разработчик проекта.

Первое, что изменили – это лента новостей, раздел с расписанием заседаний и информацией о партиях и депутатах.

"Мы хотели сделать удобную схему рассадки, где можно было бы выбрать партию, посмотреть короткую информацию", – говорит разработчик.

Новая фишка – оповещение о прибытии момент на заседание, чтобы каждый мог видеть, кто прогуливает, и отслеживать деятельность каждой партии.

"Сколько депутатов заседает от нее, какой есть показатель эффективности от нее, по посещениям, например. И вот в любой партии перейти уже на страницу с информацией", – продолжает Валовский.

Предусматривает новая версия сайта Верховной Рады и трансляции заседаний в реальном времени. А вот размещать материалы должен пресс-центр парламента. Сайт будет полезным, отмечают его создатели, только если его ежедневно обновлять, привлекая к этой работе депутатов и чиновников.

"Это должно быть что-то среднее между форматом социальных сетей и юридическими документами", – говорит Максим Шевченко, менеджер проекта.

Свою версию сайта Верховной Рады одесситы создавали 200 часов, а это, по их расценкам, стоит 10 000 долларов. Проект еще не утвердили, но он понравился советнику президента по инвестициям, – говорят разработчики. Поэтому надеются, что вскоре украинцы будут пользоваться именно их детищем.

Напомним, в пятницу, 26 июля подсчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины был завершен. В парламент проходят пять партий – точно так, как это спрогнозировали в день голосования экзит-полы. За незначительными исключениями соответствует и порядок цифр, фигурировавший в социсследованиях и в официальных результатах ЦИК (что косвенно свидетельствует, что потасовок и фальсификаций на этих выборах не было).

Помимо депутатов по партийным спискам политическим силам удалось провести в парламент значительное количество депутатов в мажоритарных округах. Причем, по "мажоритарке" у некоторых из партий прошло больше людей, нежели по спискам.

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