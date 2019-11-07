"Они долго "въезжают": Зеленский рассказал о ситуации в "Слуге народа"

Глава государства согласился, что в его партии допускают и ошибки, и аморальные поступки

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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В президентской партии в последнее время были то секс-скандал, то коррупционный, что президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" попросил не "раскачивать лодку". Теперь глава государства напомнил "слугам народа" о партийной дисциплине и рассказал о ситуации внутри партии. Об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом".

"Есть некоторые ошибки, есть аморальные поступки, есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы. Хотя мы договаривались, что когда обсуждается законопроект на заседаниях, на фракциях, когда обсуждаются законопроекты в комитетах – там, пожалуйста, спорьте, но не выносите их (споры – ред.) на заседания Верховной Рады. У нас есть такая договоренность, она честная: если 70% партии "Слуга народа" "за" тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем", – сказал

Глава государства сказал, что очень внимательно следит за статистикой голосований депутатов и есть тревожные минусы в этом вопросе. Он пообещал, что все выводы будет сделаны до конца этого года.

"Каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу. Не все законопроекты популярные – не просто так же их не принимали депутаты Рады на протяжении 30 лет", – подчеркнул президент.

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Зеленский отметил, что такой большой фракции в парламенте никогда не было, и он понимает, что в "Слуге народа" абсолютно разные люди.

"Есть люди, которые разбираются в законах, образованные, они ведущие экономисты с практикой и опытом, юристы… А есть обычные, они или фермеры, или с каких-то предприятий. Простите за такое слово – они долго "въезжают". Поэтому есть ошибки", – сказал президент и добавил, что пока что в Верховной Раде демократия.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно главу Комитета по международным делами, нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Кроме того, 22 октября во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики пройти полиграф, чтобы ответить на все подозрения. Уже 23 октября Александр Дубинский прошел детектор лжи в прямом эфире, а днем позже – лидер фракции Давид Арахамия.

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