Отравление Скрипалей – приказ Кремля, считают в МИД ФРГ

Сегодня, 18:15

Берлин остается на стороне британцев в конфликте из-за покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Фото: AFP
Фото: AFP

Несмотря на недавнюю встречу министров внешних дел России и Германии, Берлин остается на стороне британцев в конфликте из-за покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

На брифинге 17 сентября пресс-секретарь немецкого МИДа Мария Адебар назвала обоснованными подозрения и выводы Лондона о причастности российских спецслужб к отравлению в Солсбери.

"Мы полностью доверяем оценке британской стороны насчет того, что в отношении двух подозреваемых речь идет о сотрудниках российской военной разведки, и того, что эта операция с превеликой долей вероятности была одобрена на правительственном уровне", – сказала она.

Адебар назвала основополагающей позицией ее правительства доверие к информации, предоставленной британскими партнерами.

Напомним, ранее российские журналисты провели расследование и доказали, что подозреваемые в отравлении действительно связаны с российскими спецслужбами.

Мы также писали, что после интервью Александра Петрова и Руслана Боширова телеканалу Russia Today их уличили во лжи.

Кроме того, следователи заподозрили их в том, что у киллеров были еще два подельника – врач и куратор.
отравление Скрипаля, Солсбери, Руслан Боширов, Александр Петров

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Источник:

CNN

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