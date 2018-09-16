В "деле" Петрова и Боширова всплыли любопытные подробности

В Британии ищут врача, который оказывал содействие подозреваемым, а также их куратора

В Великобритании правоохранители разыскивают двух человек, которые могли содействовать Александру Петрову и Руслану Боширову, подозреваемым в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на собственный источник.

Одним из разыскиваемых является врач, который должен был следить, чтобы Петров и Боширов сами не подверглись действию отравляющего вещества "Новичок". Кроме того, правоохранители разыскивают куратора операции, который работал в российском посольстве.

Петров и Боширов встречались с двумя другими подозреваемыми перед тем, как поехать в Солсбери.

Как известно, россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвиняют в отравлении Скрипалей, отрицают свою причастность к ГРУ и утверждают, что занимаются бизнесом и ездили в Великобританию как туристы.

Интересно, что в интервью, которое подозреваемые дали главе российского пропагандистского канала Russia Today Маргарите Симоньян, "туристы" заверили, что действительно были в Солсбери, но исключительно ради удовольствия увидеть "шпиль знаменитого собора".

Ранее мы писали, что Петрова и Боширова "принесли в жертву" за то, что они оставили после себя множество следов: разгуливали днем по Солсбери и попали в объективы камер наблюдения, передвигались на общественном транспорте, выбросили флакон с "Новичком" в парке.