Лавров летит в Берлин обсуждать Донбасс

Сегодня, 16:50

Министры иностранных дел Германии и России встретятся на этой неделе для переговоров в Берлине

Фото: AFP
Фото: AFP

В рамках встречи министров иностранных дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова, которая состоится в Берлине в пятницу, 14 сентября, будут затронуты темы мирного регулирования в Украине и Сирии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Германии Марию Адебар.

"Есть несколько очевидных тем… Сирия, конечно, станет одной из тем в стремлении найти дипломатическое решение, и Украина будет обсуждаться", – отметила она на пресс-конференции.

Адебар добавила, что, как обычно и бывает на такого рода встречах, будут затронуты "многие вопросы двусторонних отношений" России и Германии.

Напомним. что на майской встрече Маас и Лавров поднимали тему освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова, однако к взаимопониманию прийти не смогли.

Ранее мы сообщали об июльской встрече Ангелы Меркель и Сергея Лаврова, которая проходила в присутствии Масса.

Кроме того, в июне состоялась встреча Мааса и Порошенко, которые обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие шаги для активизации мирного процесса.
Россия, Донбасс, Украина, лавров, Маас
Источник:

Reuters

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Артиллерия ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украина может втянуть Россию в затяжную окопную войну - эксперт

15 Августа, 12:36

По мнению Жданова, уровень вооружений украинской армии не уступает российским военным

Украина

Фото: gettyimage

Готова ли Россия уходить с Донбасса: британский эксперт дал ответ

27 Марта, 09:12

Свои потери Россия компенсирует способностью вмешиваться в чужие дела
Загрузка...

Россия

Сергей Лавров. Фото: GettyImages

Лавров озвучил требования России к НАТО

13 Июня, 12:51

Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала НАТО в Европе

Россия

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров ответил на обвинения в том, что Россия пытается расколоть ЕС

28 Августа, 10:56

Глава МИД РФ утверждает, что Москва выступает за сотрудничество

Политика

Сергей Лавров. Фото: AFP

Никаких уступок: Лавров сделал новое заявление по Донбассу

20 Апреля, 15:42

Российский дипломат заверил, что даже ради снятия санкций Москва не намерена менять свою позицию по конфликту

Политика

Сергей Лавров. Фото: AFP

"Никакой войны Россия с Украиной не ведет": Лавров сделал новое циничное заявление

3 Мая, 11:10

Российский дипломат объяснил, как урегулировать конфликт на востоке Украины
Загрузка...