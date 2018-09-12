Лавров летит в Берлин обсуждать Донбасс

Министры иностранных дел Германии и России встретятся на этой неделе для переговоров в Берлине

В рамках встречи министров иностранных дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова, которая состоится в Берлине в пятницу, 14 сентября, будут затронуты темы мирного регулирования в Украине и Сирии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Германии Марию Адебар.

"Есть несколько очевидных тем… Сирия, конечно, станет одной из тем в стремлении найти дипломатическое решение, и Украина будет обсуждаться", – отметила она на пресс-конференции.

Адебар добавила, что, как обычно и бывает на такого рода встречах, будут затронуты "многие вопросы двусторонних отношений" России и Германии.

Напомним. что на майской встрече Маас и Лавров поднимали тему освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова, однако к взаимопониманию прийти не смогли.

Ранее мы сообщали об июльской встрече Ангелы Меркель и Сергея Лаврова, которая проходила в присутствии Масса.

Кроме того, в июне состоялась встреча Мааса и Порошенко, которые обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие шаги для активизации мирного процесса.