Российские СМИ узнали о странностях в документах "отравителей" Скрипалей

На файлах с паспортными данными Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, стоят пометки, указывающие на их принадлежность к спецслужбам РФ. Об этом сообщило издание "Проект" в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, в распоряжении издания оказался документ, который свидетельствует о возможной причастности к российским спецслужбам второго подозреваемого – Руслана Боширова. На файле с фотографией Боширова из информационной системы "Российский паспорт" стоят же пометки, что и в паспортном файле Александра Петрова. В частности, на файле Боширова также стоит штамп "Сведений не давать". Вероятно, эта пометка может указывать на то, что файл из паспортной системы принадлежит лицу, связанному с российскими спецслужбами. На штампе указан тот же номер телефона, предположительно принадлежащий Министерству обороны. На файле Петрова была также сделана пометка "есть письмо, сс", что можно расшифровать как "совершенно секретно". Файл Боширова отсканирован плохо, но на нем также можно разглядеть одну "с".

Кроме того, Боширов получал новый паспорт в том же отделении УФМС, что и Петров – №770001. Примечательно, что и файле Петрова, и в файле Боширова нет никаких данных о выданном ему заграничном паспорте, что противоречит обычной практике.

Напомним, россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, отрицают свою причастность к ГРУ и утверждают, что занимаются бизнесом и ездили в Великобританию как туристы.

Интересно, что в интервью, которое подозреваемые дали главе российского пропагандистского канала Russia Today Маргарите Симоньян, "туристы" заверили, что действительно были в Солсбери, но исключительно ради удовольствия увидеть "шпиль знаменитого собора".