Посетили закрытый замок: подозреваемых в отравлении Скрипаля россиян уличили во лжи

Сегодня, 16:33

Ложь Петрова и Бошарова была раскрыта благодаря паре сообщений в Twitter

Петров и Боширов. Фото: AFP
Петров и Боширов. Фото: AFP

Подозреваемых в отравлении Скрипалей в Британии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова уличили во лжи, что они якобы посещали замок Old Sarum в Солсбери. Раскрыл обман офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Россияне рассказали, как они в начале марта решили съездить в Солсбери и посмотреть местные достопримечательности и якобы посетили Old Sarum, который, как оказалось и 3, и 4 марта был закрыт из-за непогоды. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт замка.

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"По словам Петрова и Боширова, они как "туристы" посетили замок Old Sarum в Солсбери 4 марта. А вот судя по официальному твиту Old Sarum, 4 марта был закрыт. Вопрос: кто врет – русские или замок?", – написал "Штирлиц".

Напомним, 13 сентября подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали свою версию, как они оказались в Солсбери и чем они там занимались. Петров и Боширов рассказывали, как им не понравилась погода в Лондоне и они решили поехать с Солсбери якобы по совету знакомых.

Стоит отметить, что интервью российскому телеканалу жестко раскритиковали и в Украине, и в Британии, заподозрив явную "постановку" Кремля. Так, например, у британского премьера Терезы Мэй назвали это интервью оскорблением  британской разведки.

Как известно, 5 сентября прокуратура Британии озвучила имена россиян, которые подозреваются в отравлении бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери. Петрова и Боширова засекли камеры выдеонаблюдения в Лондоне, а в их номере отеля обнаружили любопытные находки.
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Источник:

"Сегодня"

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