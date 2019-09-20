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Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов

20 сентября, 02:01

Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов

Конгресс США

Конгресс США / Фото: AFP

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине. Соответствующий пункт прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября. Контролирующие Палату представителей демократы опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. Как отмечала газета, президент хочет убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства замораживаются. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

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Заметим, что ранее администрация США заморозила часть выделенных американским Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Фонды не будут использовать, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) не проведут их ревизию.

Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов. Средства должны быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.

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Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично тогдашний президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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Источник: ТАСС

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