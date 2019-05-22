"Парад отставок": что нужно знать о смене власти в Украине

Следом за Порошенко ушли председатель СНБО, глава АП, вице-спикер Рады, министр иностранных дел и другие госчиновники

Фото: president.gov.ua.

Пятница, 17 мая, надолго запомнится украинцам рядом громких политических отставок соратников главы государства Петра Порошенко, которые журналисты успели окрестить "парадом отставок". Как это было, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Сперва стало известно, что вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выходит из переговоров в Минске по Донбассу: она уходит с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию на Донбассе и представителя гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске. Напомним, что Геращенко регулярно выдвигала требования Киева на переговорах в Минске.

"Для меня эта проблематика стала частью жизни… Темы мира, реинтеграции, помощи Донбассу и заложникам, борьбы с агрессором, пролонгации санкций против РФ, поддержки украинской армии и в дальнейшем останутся в центре моего внимания и поддержки", – написала Геращенко в Facebook.

Следом решил покинуть занимаемую им должность министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Заявление об отставке он подаст в день инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которую назначили на 20 мая.

Об этом глава дипведомства объявил на своей странице в Facebook, назвав такое решение "правильным по-человечески" и "правильным с точки зрения нормальной политической культуры". Также Павел Климкин заявил об успехе внешней политики Украины, залогом чего он считает "откровенность и открытость, в отличие от внутренней политики".

Следом подал в отставку Турчинов – в связи с прекращением полномочий президента Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что "готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и в дальнейшем защищать нашу страну".

Вслед за Павлом Климкиным и секретарем СНБО "парад отставок" продолжил глава администрации президента Украины Игорь Райнин, а следом за ним – и первый заместитель председателя Службы безопасности Украины генерал-полковник Павел Демчина. Об этом сообщил советник председателя ведомства Ярослав Антонюк.

"Печально, когда Достойные отходят от руководства государством в такое трудное для Украины время", – прокомментировал он решение чиновника на своей странице в Facebook.

Наконец, пятница 17 мая завершилась тем, что Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатных советников президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко. Об этом говорится в указах президента №243 и №246 от 17 мая. Павленко был назначен внештатным советником в декабре 2014-го, а Березенко – в августе 2015 года.

Также Порошенко освободил Ростислава Павленко от исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований. Об этом говорится в указе президента №244 от 17 мая.

Но на следующий день, несмотря на выходной, "парад" продолжился: как стало известно 19 мая, Порошенко уволил пресс-секретаря, ряд советников и чиновников.

В частности, глава государства освободил Ирину Луценко от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде и уволил своего пресс-секретаря Святослава Цеголко. Также Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатных советников президента Украины Игоря Грынива, Лешека Бальцеровича, Андерса Фог Расмуссена, Сергея Квита, Александра Пасхавера, Марию Гайдар и Юрия Бирюкова.

Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что подал в отставку министр обороны Степан Полторак. Соответствующее заявление он обнародовал у себя в Facebook. В комментарии к заявлению Полторак написал: "Честь имею".

"Президент Украины – верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос моего увольнения с должности министра обороны Украины", – говорится в тексте заявления.

Впрочем, на этом "парад отставок" не закончился. В тот же понедельник, 20 мая, решил уйти в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я надеюсь, вы понимаете, что правительство слагает с себя полномочия перед Верховной Радой Украины, а не перед президентом", – подчеркнул премьер.

Гройсман отметил, что ему не стыдно за работу возглавляемого им три года правительства, и напомнил об "адекватном реагировании на вызовы и кризисы", с которыми сталкивался Кабмин.

"За все три года мы не допустили ни единого кризиса и проблем, которые бы несли угрозу нашей государственности и Украине в целом", – отметил премьер.

Наконец, 21 мая президент Владимир Зеленский поставил жирную запятую в майском "параде отставок", знаменующем смену власти в Украине, распустив Верховную Раду. Соответствующий указ новоизбранный президент подписал в тот же день.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции", – заявил Зеленский.

Продолжение, как говорится, следует.

Напомним, что 17 мая стали известны причины увольнения главы Конституционного суда. Как гласит обнародованный на сайте КСУ вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, Шевчука, в частности, обвинили его в том, что в одном из интервью он заявил, что никогда не приведет к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы, что в комиссии расценили как "не соответствующее статусу судьи и председателя КСУ" безосновательное заявление, которое по своему содержанию является политическим.

Также отмечается, что 104 статья Конституции, на которую в интервью сослался Шевчук, не содержит каких-либо оговорок или условий для приведения президента к присяге председателем КСУ.

"Ни председатель КСУ, ни суд вообще не имеют никакого отношения и не наделены никакими полномочиями по контролю за соблюдением закона в ходе избирательного процесса", – говорится в выводе.

Также вопреки закону Шевчук назначил себе внештатных советников Конституционного суда, что, как заявили в комиссии, привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности председателя КСУ.

Помимо этого, Шевчук помешал опубликованию заключения КСУ с особыми мнениями судей о конституционности отмены депутатской неприкосновенности. Судья лично попросил главного редактора газеты "Голос Украины" опубликовать заключения без особых мнений, что и случилось 16 июня 2018 года.

"Этим Шевчук допустил грубое нарушение прав судей на опубликование в официальном печатном издании особого мнения судьи вместе с актом суда", – добавляется в заключении.

Напомним, новым председателем Конституционного суда была назначена Наталья Шаптала.

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