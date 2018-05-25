Парубий: "Международному преступнику Путину наказание неотвратимо"

Сегодня, 11:47

Кремлю не удастся замаскировать свои преступления и избежать ответственности, отметил спикер Рады

Андрей Парубий. Фото: архив
Андрей Парубий. Фото: архив

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прокомментировал обнародование новых доказательств причастности России к крушению MH17, отметив, что президент РФ Владимир Путин обязательно понесет за это ответственность. Об этом он сказал на заседании парламента.

По его словам, выводы Международной следственной группы подтверждают российскую агрессию против Украины.

"Вчера международная комиссия, которая расследует сбитие российскими оккупантами самолета малазийских авиалиний, окончательно заявила, что самолет сбили российские кадровые военные 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил России", – заявил Парубий.

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Также спикер Рады отметил, что Кремлю не удастся замаскировать свои преступления и избежать ответственности.

"Я хочу напомнить международному преступнику Путину, что наказание неотвратимо. Зло будет наказано", – подчеркнул он.

В Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете от "Бука", которая сбила малазийский Boeing.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

В свою очередь Путин назвал условие, при котором Россия признает выводы следствия по крушению MH17. Хозяин Кремля настаивает, чтобы Москва принимала участие в расследовании.
Россия, Путин, парубий, MH17

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Источник:

УНИАН

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