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Парубий пожелал Зеленскому твердости на посту президента

Сегодня, 12:45

Спикер парламента также поблагодарил Порошенко за сотрудничество в течение последних пяти лет

Андрей Парубий. Фото: Facebook
Андрей Парубий. Фото: Facebook.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины во втором туре, а также поблагодарил действующего главу государства Пера Порошенко за сотрудничество в течение пяти лет. Об этом он сказал во время Согласительного совета парламента.

Он отметил, что выборы прошли на европейском уровне – без нарушений, демократично, прозрачно, спокойно и безопасно, а Порошенко "продемонстрировал высокий уровень политической культуры".

"Я считаю, что это большой знак Украины как большого европейского государства", – сказал спикер Рады и поблагодарил Порошенко за все этапы сотрудничества, выразив надежду на дальнейшую совместную работу над важными законопроектами, которые стоят на повестке дня.

"Я уважаю волю граждан Украины. Хочу поздравить Владимира Александровича с избранием на должность президента и пожелать ему твердости на том пути, по которому идет украинское государство, на том пути, который был определен Верховной Радой по развитию украинского государства", – добавил Парубий.

Отметим, накануне второго тура выборов Парубий указывал на проблему сотрудничества, если Зеленский станет президентом. Он напомнил, как в фильме "Слуга народа", где главную роль как раз таки играет новоизбранный президент, был эпизод с расстрелом парламента.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.


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Тег выборы, Рада, Порошенко, Парубий, Зеленский

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