Парубий рассказал, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады

Парубий созовет первую рабочую группу по подготовке заседания новоизбранного парламента сразу после официального установления результатов

Андрей Парубий. Фото: Верховна Рада Украины.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что первое заседание новоизбранного парламента состоится в конце августа – начале сентября. Об этом он сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве, сообщает Укринформ.

"Конец августа – начало сентября – ориентировочная дата, когда рабочая группа может принять решение проводить первое заседание. Аппарат ВРУ готов к активной эффективной работе, и я немедленно организую все необходимые подготовительные работы, чтобы первое заседание состоялось поскорее", - сказал он.

Парубий заверил, что созовет первую рабочую группу по подготовке заседания новоизбранного парламента сразу после официального установления результатов внеочередных выборов.

"Я, как председатель Верховной Рады Украины, должен созвать первую рабочую группу. Я ее безотлагательно созову. После того, как будут опубликованы данные по выборам и по пропорциональной системе, и по мажоритарной системе, должны быть созданы три рабочие группы – по формированию комитетов, по рассадке в зале и по обеспечению депутатов ", - отметил Парубий.

Он также выразил надежду, что вновь избранные депутаты прислушаются к его предложениям по формированию комитетов, в частности, о создании комитета по вопросам парламентской реформы.

Отметим, согласно действующему законодательству, первое заседание Рады IX созыва должно состояться не позже 10 сентября.

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Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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