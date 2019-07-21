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Парубий рассказал, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады

21 июля, 14:57

Парубий созовет первую рабочую группу по подготовке заседания новоизбранного парламента сразу после официального установления результатов

Андрей Парубий. Фото: Верховна Рада Украины
Андрей Парубий. Фото: Верховна Рада Украины.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что первое заседание новоизбранного парламента состоится в конце августа – начале сентября. Об этом он сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве, сообщает Укринформ.

"Конец августа – начало сентября – ориентировочная дата, когда рабочая группа может принять решение проводить первое заседание. Аппарат ВРУ готов к активной эффективной работе, и я немедленно организую все необходимые подготовительные работы, чтобы первое заседание состоялось поскорее", - сказал он.

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Парубий заверил, что созовет первую рабочую группу по подготовке заседания новоизбранного парламента сразу после официального установления результатов внеочередных выборов.

"Я, как председатель Верховной Рады Украины, должен созвать первую рабочую группу. Я ее безотлагательно созову. После того, как будут опубликованы данные по выборам и по пропорциональной системе, и по мажоритарной системе, должны быть созданы три рабочие группы – по формированию комитетов, по рассадке в зале и по обеспечению депутатов ", - отметил Парубий.

Он также выразил надежду, что вновь избранные депутаты прислушаются к его предложениям по формированию комитетов, в частности, о создании комитета по вопросам парламентской реформы.

Отметим, согласно действующему законодательству, первое заседание Рады IX созыва должно состояться не позже 10 сентября.

О том , как в Украине сегодня, 21 июля, проходят выборы в Раду, читайте в материалах  "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


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Тег выборы, Верховная Рада, Парубий

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