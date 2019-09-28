Пентагон предоставит Конгрессу США информацию о попытках заморозки помощи Украине

Сама задержка никак не повлияла на национальную безопасность Соединенных Штатов

Фото: David B. Gleason / Flilckr

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что его ведомство предоставит Конгрессу любую информацию, касающуюся приостановки американской военной помощи Украине.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на телеканал CNN.

"Мы это будем делать, мы будем предоставлять Конгрессу любую информацию, которую мы можем дать относительно этого инцидента", – сказан глава оборонного ведомства США.

Он добавил, что большая часть предусмотренных фондов уже реализована, а сама задержка никак не повлияла на национальную безопасность Соединенных Штатов Америки.

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Напомним, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем, 2020-м финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября. Программа выделения средств на оказание военной помощи Киеву, если она не будет продлена, может завершиться 30 сентября. На следующий день средства могут быть автоматически заблокированы. Утвержденная Конгрессом инициатива продлевает действие программы до конца следующего финансового года — 30 сентября 2020 года. Законодатели опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти в вопросе расследования против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в ведомстве не увидели попыток правительства США заблокировать предоставление военной помощи Киеву.

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Как сообщалось, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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