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Перед визитом в Украину Эрдоган сделал жесткое заявление в адрес России

3 февраля, 10:21

Если Москва не может обуздать Асада, то пусть не мешает турецким военным, говорит Эрдоган

Фото: Администрация президента Турецкой Республики

Фото: Администрация президента Турецкой Республики

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, прибудет с визитом в Украину , и перед отлетом в Киев он дал брифинг, на котором сделал жесткое заявление в адрес России.

Турецкий лидер отметил, что Анкара заявила Москве: если Россия не может остановить режим Башара Асада в сирийском Идлибе, то пусть не пытается чинить преграды на пути турецкой армии.

Эрдоган отметил также, что представители Генштаба ВС Турции находятся в контакте с российской стороной. Турция продолжает операции в Идлибе с учетом диалога с Москвой, пояснил президент.

"Турция не будет игнорировать гибель своих военнослужащих в Идлибе. Все причастные к обстрелам столкнутся с жесткой реакцией Анкары", – сказал президент.

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Он также заявил, что Турция продолжит операции по защите населения Идлибской зоны деэскалации.

"Анкара полна решимости продолжить шаги по обеспечению национальной безопасности Турции, а также безопасности населения сирийского Идлиба", – сказал президент.

Эрдоган осудил артиллерийский обстрел турецких военных в зоне деэскалации, в результате которого погибли четверо военнослужащих.

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"Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", – сказал турецкий лидер.

По словам турецкого лидера, по предварительным данным, в результате ответного удара ВС Турции в Идлибе уничтожены 30-35 сирийцев из числа сторонников Башара Асада.

"Турецкая армия наносит удары по целям в Идлибе как посредством САУ Fırtına, так и самолетами F-16. По состоянию на 06:15 третьего февраля по 46 объектам сил режима Башара Асада нанесено 122 артиллерийских и 100 минометных ударов. Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе. Те, кто испытывает терпение Турции подлыми провокациями в Идлибе осознают ошибочность своих действий", – подчеркнул президент.

Турецкая армия определила 40 координат для предполагаемых ударов в рамках продолжающихся операций на северо-западе Сирии, сообщил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что наемники России вывели Эрдогана из себя и президент Турции резко отреагировал .

Также писалось, что президент США Дональд Трамп и Эрдоган обсудили сбитый в Иране украинский самолет .

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Россия Сирия Турция Украина башар асад визит в Киев Идлиб Реджеп Эрдоган

Источник: Анадолу

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