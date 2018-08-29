"Перекрыть" восточную границу: эксперт объяснил, зачем Украине американская ПВО

Если Украина когда-нибудь будет вести переговоры со США о покупке систем противовоздушной обороны, то речь, скорее всего, будет идти об американских противоракетных комплексах Patriot.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Михаил Жирохов. По мнению специалиста, такие системы жизненно необходимы Украине.

"Пока это только заявления. В Украине уже два года говорят о необходимости ПВО. В принципе, нам нужен комплекс дальнего действия, так называемая "длинная рука". Пока у нас есть комплексы малого и среднего действия. Тип комплекса пока не озвучен, но теоретически речь может идти о Patriot", – считает Жирохов.

Как рассказывает эксперт, закупка комплексов ПВО – очень долгий и непростой процесс. Если, к примеру, начать переговоры сейчас, то, в лучшем случае, Украина их сможет увидеть не раньше 2020-2021 года.

"Это очень высокотехнологическое оружие. И оно поставляется только с разрешения Конгресса, с разрешения президента. Может, будет какая-то упрощенная процедура, но я сомневаюсь. Patriot у американцев сейчас есть, ведь они не реализовали турецкий контракт", – продолжает военный эксперт.

Несмотря на то, что чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый опроверг информацию о количестве и стоимости закупленного оборудования, военный специалист все же считает, что того количества, которое было озвучено ранее, а именно три комплекса, будет достаточно, чтобы полностью "перекрыть" восточную границу Украины.

"Этих комплектов будет достаточно. Это оборона против российских [крылатых ракет ] "Калибр". Это еще один из противовесов российскому вторжению. Они будут прикрывать промышленные районы Украины – столицу, Харьков, Днепр, Запорожье", – предполагает Жирохов.

Кроме того, по его мнению, возможная покупка таких комплексов у США – это "завязывание" в систему противоракетной обороны Североатлантического альянса.

"Эти комплексы купила Польша, Румыния. И если они будут куплены Украиной, она будет завязываться в одну сеть – сеть противоракетной обороны НАТО и США. Получение этих комплексов – это еще одна подвязка к НАТО", – суммирует эксперт.

Напомним, ранее Чалый заявил, что Украина запрашивает у США новое военное оборудование, а именно системы ПВО. Кроме того, посол заявил, Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Чуть позже Чалый опроверг озвученную в СМИ информацию о запросе на закупку у США систем противовоздушной обороны, заявив, что был неправильно истолкован.

Отметим, что с каждым годом помощь от Вашингтона увеличивается – в оборонном бюджете США на 2019 года предусмотрено уже 250 млн долларов на помощь Украине в секторе безопасности, причем 50 млн долларов пойдут на летальное вооружение.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал об условиях США по использованию американского оружия на Донбассе. По его словам, на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины.